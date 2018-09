Schetyna w Berlinie: Przychodzi czas rachunku

Po spotkaniu z Angelą Merkel w siedzibie CDU w Berlinie, szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna powiedział dziennikarzom, że nie jest zaskoczony decyzją Komisji Europejskiej o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) skargi przeciwko Polsce z związku z ustawą o Sądzie Najwyższym. – Nie jestem zaskoczony, bo ta sytuacja była przygotowywana, dojrzewała od tygodni. Mówiłem zresztą o tym bardzo głośno i bardzo wyraźnie politykom PiS-u, że jeśli nie zmienią polityki walki z Komisją Europejską, oszukiwania i kłamstw, nie tylko w polityce wewnętrznej, ale też w polityce zagranicznej, to zapłacą za to. Ten rząd zapłaci i teraz przychodzi czas rachunku – powiedział Schetyna po spotkaniu z kanclerz Niemiec w siedzibie CDU w Berlinie.

Schetyna potwierdził, że tematem rozmowy z Angelą Merkel była także kwestia praworządności w Polsce. – To są kwestie oczywiste, nie ma o czym mówić. To są sprawy, które należą do polskiego rządu. On musi przestać niszczyć Sąd Najwyższy i zabierać niezawisłość sędziom. (…) To jest dla wszystkich w Europie oczywiste – mówił szef PO.

Jak uchronić Polaków przed cięciami funduszy?

Schetyna powiedział, że należy chronić mieszkańców Polski przed konsekwencjami ewentualnych cięć unijnych funduszy. Pozytywnie ocenił fakt, że decyzje w sprawie ram finansowych UE na lata 2021-2027 będą podejmowane raczej już po wyborach do Parlamentu Europejskiego, czyli po maju 2019 roku. – Dzięki temu będziemy mieli sporo czasu, by wpłynąć na korzystne dla Polski rozwiązania – ocenił. Jak zaznaczył, PO namawia rząd do podjęcia dialogu z eurodeputowanymi PO w celu budowy „wspólnej skutecznej drużyny” w walce o europejskie fundusze.

Przewodniczący PO powiedział, że jego partia i CDU Angeli Merkel będą współpracować zarówno w wyborach samorządowych, jak i w kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Obie partie należą do Europejskiej Partii Ludowej (EPL) – najsilniejszej frakcji w PE.

Wspólny polski front przeciwko Nord Stream 2

Podczas spotkania z Merkel Schetyna skrytykował plany budowy gazociągu Nord Stream 2. Jak podkreślił, w Polsce „wszyscy jesteśmy przeciwko temu projektowi”. – Traktujmy go jako (projekt) polityczny – dodał. – To nie są rzeczy, których się tutaj w Berlinie dobrze słucha, ale czasami trzeba wysłuchać innego zdania – powiedział dodając, że Merkel „przyjęła” do wiadomości jego stanowisko.

Grzegorz Schetyna podkreślił, że celem PO jest budowa relacji z Niemcami „opartych na otwartości, partnerstwie i zaufaniu”. – Znamy się od wielu lat. Jesteśmy przyjmowani i wysłuchiwani po partnersku – mówił. – Chcę budować dobrą, przyjazną atmosferę wobec Polski, atmosferę, która nie będzie określana przez pryzmat rządu PiS-u i tego, co się teraz dzieje. PiS, tak samo jak wygrał wybory, tak niedługo je przegra. Wierzę, że zbudujemy normalne relacje i wrócimy do stołu, przy którym decydują się losy Europy, tak jak było to wcześniej – powiedział Schetyna dziennikarzom w Berlinie.