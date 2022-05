Saksonia. Żadnych kar za brak szczepienia

Jak poinformowało w piątek 13 maja w Dreźnie landowe ministerstwo ds. społecznych i młodzieży, w Saksonii do końca kwietnia doszło do ponad 23 tysięcy przypadków naruszenia obowiązku szczepień przeciwko COVID-19.

Do tej pory urzędy ds. zdrowia zwróciły się do 12 780 osób z prośbą o przedstawienie świadectwa szczepień.

12 z 13 saksońskich urzędów zdrowia (odpowiedniki polskich sanepidów) przedstawiło obecnie wstępne wnioski. Okazuje się, że dotąd żaden z urzędów nie wydał pracownikom bez świadectwa szczepień zakazu wstępu na teren placówki i zakazu wykonywania czynności zawodowych. Nie nałożono także na te osoby żadnych kar pieniężnych.

Drezno liderem

Według danych ministerstwa najwięcej naruszeń (prawie 4900), zgłoszono w Dreźnie i kolejno w powiecie Budziszyn (Bautzen) z liczbą nieco poniżej 3500, w mieście Chemnitz z ponad 3000 i Lipsku z 2500 przypadków.

Obowiązek szczepień przeciwko COVID-19 w służbie zdrowia i opiece w Niemczech został uchwalony przez Bundestag w grudniu 2021 roku. Dotyczy to między innymi osób, które pracują w szpitalach, gabinetach lekarskich lub ośrodkach opieki oraz pracowników administracyjnych, o ile mają oni kontakt z pacjentami lub opiekunami, a także studentów szkół zawodowych, wolontariuszy i pracowników firm zewnętrznych.

W myśl tego do 15 marca pracownicy musieli przedstawić dowód całkowitego zaszczepienia, status ozdrowieńca lub zaświadczenie stwierdzające, że z przyczyn medycznych nie mogą być zaszczepieni. W innym przypadku kierownictwo placówki lub zakładu miało obowiązek w okresie do dwóch tygodni poinformować o tym urząd ds. zdrowia. Z kolei ten daje osobom bez dowodu szczepień cztery tygodnie czasu na jego przedstawienie. Jeżeli mimo wezwania nie zostanie on przedstawiony w terminie, urząd może wydać zakaz wstępu na teren placówki lub wykonywania czynności zawodowych.

(EPD/jar)

