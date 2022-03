Niemcy. Koronawirus i zasada nadziei

To nie jest w pełni komfortowa sytuacja dla ministra zdrowia Karla Lauterbacha. Od początku pandemii ten polityk SPD – który ministrem jest od grudnia ubiegłego roku – sam będący epidemiologiem, ostrzegał przed koronawirusem. Obecnie nowy rząd SPD, Zielonych i FDP zdecydował o znacznym złagodzeniu obostrzeń pandemicznych w całym kraju, począwszy od 20 marca. I to pomimo faktu, że liczba zakażeń wciąż osiąga kolejne rekordowe wartości. W poniedziałek (14.03.2022) liczba nowych zakażeń w ciągu siedmiu dni na 100 tys. mieszkańców wyniosła 1543, a dzień później – już 1585,4. Wartość ta nigdy wcześniej nie była tak wysoka.

Między nadzieją a troską

Obecna odmiana koronawirusa, omikron, ma jednak głównie łagodny przebieg, przede wszystkim u zaszczepionych. 75,7 procent mieszkańców Niemiec zostało zaszczepionych co najmniej dwukrotnie. To zbyt mało, by pokonać pandemię, ale i zbyt dużo, by utrzymać obecne ograniczenia.

Nadchodzi wiosna, ludzie znów częściej spotykają się na świeżym powietrzu. Mimo to Lauterbach pozostaje sceptyczny, jak powiedział w piątek (11.03.2022) w Berlinie: „Nie mamy powodu do zadowolenia. Jest to sytuacja, którą określiłbym jako krytyczną. Odnotowujemy gwałtownie rosnącą liczbę przypadków. Nie możemy być zadowoleni z sytuacji, gdy każdego dnia umiera od 200 do 250 osób. Prawdę mówiąc, nasze faktyczne położenie jest o wiele gorsze niż nastrój”.

Prawdopodobnie już wkrótce przestanie obowiązywać wstęp do restauracji tylko dla osób zaszczepionych i ozdrowieńców.

Otwarcie mimo wysokich wskaźników zakażeń

Nie zważając na to rząd chce jeszcze w tym tygodniu zmienić ustawę o ochronie przed zakażeniami: Kroki, które w przyszłości będą mogły podejmować kraje związkowe, mają zostać w ten sposób znacznie ograniczone. Obecnie obowiązujące przepisy wygasają 19 marca, a bez nowej decyzji nie byłoby już żadnych możliwych środków.

Jeśli ustawa wejdzie w życie, jak to zaplanował rząd, w całym kraju pozostanie jedynie obowiązek noszenia maseczek w samolotach i ruchu dalekobieżnym, a także np. w domach opieki oraz szpitalach, gdzie nadal będą konieczne aktualne testy. Oraz: Jeśli pojawią się określone punkty zapalne, kraje związkowe mogą zaostrzyć środki, ale tylko pod tym warunkiem. Ogólnie rzecz biorąc, możliwe będzie chodzenie do restauracji, barów, teatrów i kin. Dla osób zaszczepionych i niezaszczepionych.

Kraje związkowe pozostają sceptyczne

Jednak wiele krajów związkowych czuje się zaskoczonych przez rząd. Liczne organizacje zawodowe i stowarzyszenia lekarzy również wyrażają zaniepokojenie.

Jak powiedział w wywiadzie dla Norddeutscher Rundfunk (NDR) premier Dolnej Saksonii Stephan Weil (SPD), aby rzeczywiście w dłuższej perspektywie uniknąć wysokiej liczby zakażeń, konieczne jest zwiększenie ochrony poprzez szczepienia. Jednak od dłuższego czasu liczba osób w pełni zaszczepionych utrzymuje się na poziomie ok. 75 procent. Jest bardzo niewiele nowych szczepień.

Jeśli na przykład pojawi się nowy, bardziej niebezpieczny wariant niż omikron, grozi to podjęciem bardziej rygorystycznych działań jesienią – dodał Stephan Weil. – Po dwóch latach pandemii nie powinniśmy wchodzić w trzeci, nie wyciągnąwszy wniosków.

Ogólnie wielu premierów landów – gdy kamery są już wyłączone – skarży się, że podczas kolejnych spotkań z rządem mówi się o wiele mniej otwarcie niż za czasów poprzedniej kanclerz Angeli Merkel. Rząd federalny domaga się jednolitych zasad i chce to wyegzekwować.

Premier Dolnej Saksonii Stephan Weil (SPD)

Ograniczenia dla zaszczepionych nie do utrzymania

Karl Lauterbach również jest wyraźnie zaniepokojony zbyt lekkomyślnym podejściem, ale zwłaszcza FDP w rządzie wywiera nań presję, aby wycofać większość ograniczeń już teraz. Liczni prawnicy doradzali rządowi, że na przykład zakaz kontaktów dla osób zaszczepionych jest prawnie właściwie nie do utrzymania.

Minister zdrowia komentuje: „Moim zdaniem jest to postęp. Jeśli bowiem rząd i parlamenty krajów związkowych uznają, że ta sprawa może być przedmiotem kontrowersji, ostateczna decyzja będzie należała do sądu”.

Obowiązkowe szczepienia w ochronie zdrowia

Oprócz ustawy o ochronie przed zakażeniami, coraz większą wagę przywiązuje się do obowiązkowych szczepień. W zawodach związanych z ochroną zdrowia rozpoczną się już w tym tygodniu. Osoby pracujące w domach opieki lub szpitalach mają czas do wtorku, aby udowodnić, że są ozdrowieńcami lub zostały w pełni zaszczepione.

Karl Lauterbach w dalszym ciągu opowiada się jednak za wprowadzeniem powszechnego obowiązku szczepień, nad którym Bundestag również będzie debatował w tym tygodniu, rozważając różne warianty takiego rozwiązania.

– Stale spotykam się z argumentem: omikron nie jest aż tak niebezpieczny. Nie potrzebujemy zatem żadnych obowiązkowych szczepień. Takie stanowisko jest niesłuszne – twierdzi federalny minister zdrowia.

Obejrzyj wideo 01:50 Niemcy. Co pandemia zmienia w życiu dzieci?

Długotrwałe skutki koronawirusa niepokoją ekspertów

Joerdis Frommhold, ordynator kliniki Median w Heiligendamm, też uważa, że nie należy teraz odchodzić od większości ograniczeń w pandemii. Karl Lauterbach specjalnie zaprosił ją w piątek na konferencję prasową w Berlinie.

W swojej klinice Joerdis Frommhold zajmuje się głównie pacjentami, którzy zmagają się z powikłaniami po pokonaniu infekcji. – Pamiętam 40-letniego triathlonistę, u którego choroba miała łagodny przebieg. Mimo to teraz nawet powolny, 20-minutowy spacer jest dla niego wyzwaniem prawie nie do pokonania – mówiła specjalistka od powikłań pocovidowych.

Minister: „Pandemia jeszcze się nie skończyła!”

W środę (16.03.2022) Bundestag będzie obradował nad nową ustawą o ochronie przed zakażeniami, a w piątek, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, przegłosuje ją.

Nie wiadomo jeszcze, czy niemiecki parlament zdecyduje się później na wprowadzenie powszechnego obowiązku szczepień. Minister zdrowia Karl Lauterbach jest za takim rozwiązaniem: „Niestety jest tak, że przy dużej liczbie nieszczepionych osób w Niemczech, pandemia jeszcze się nie skończyła”.

Na razie jednak nastąpi rozluźnienie dotychczasowych przepisów w walce z nią. Z trudnymi do przewidzenia skutkami.

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>