Sąd wstrzymuje wycinkę lasu Hambach. "Bardzo się cieszymy"

Z pozwem przeciwko koncernowi wystąpiła organizacja ekologiczna BUND. Wyższy Sąd Administracyjny w Münster (Monastyrze) nakazał wstrzymać wycinkę lasu do momentu wydania orzeczenia. Wycinka lasu stworzyłaby fakty dokonane, których konsekwencji nie dałoby się już cofnąć – napisał w uzasadnieniu sąd. Sędziowie uznali także, że nie ma dowodów na to, że wstrzymanie wycinki lasu stanowiłoby zagrożenie dla dostaw energii w skali kraju czy regionu. Prace odkrywkowe w pobliżu są dozwolone, o ile nie zagrażają drzewostanowi – napisali w postanowieniu sędziowie.

– To wielki sukces naszych długoletnich starań prawnych. Bardzo się cieszymy – powiedział Dirk Jansen, dyrektor oddziału BUND w Północnej Nadrenii-Westfalii, na konferencji prasowej w Kolonii.

Premier Północnej Nadrenii-Westfalii Armin Laschet zaapelował o cierpliwość. – To postanowienie stwarza szansę na znalezienie polubownego rozwiązania, które z jednej strony zabezpieczy dostawy energii i miejsca pracy, a z drugiej zapewni ochronę przyrody i środowiska – powiedział polityk CDU. – Ani Armin Laschet ani RWE nie uczynili w ostatnich tygodniach nic, by załagodzić konflikt – skrytykowała z kolei szefowa landowej organizacji partii Zielonych Mona Neubaur.

W ubiegłych tygodniach doszło do eskalacji konfliktu o wycinkę pozostałości puszczy o powierzchni 200 ha. Policja siłą usunęła ekologów, którzy od 2012 r. osiedlili się w lesie, by uniemożliwić jego wycinkę. W tym czasie doszło także do wypadku, w którym zginął przebywający tam bloger.

