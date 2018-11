Rząd Niemiec ostrzega przed nieuregulowanym brexitem

Kanclerz Niemiec Angela Merkel z zadowoleniem przyjęła projekt porozumienia ws. brexitu. – Bardzo się cieszę, że udało się w długich i niełatwych negocjacjach wypracować pewną propozycję – powiedziała Angela Merkel w Poczdamie po spotkaniu niemieckiego rządu. Porozumienie to jest teraz analizowane zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w innych krajach UE. „Najgorszym wariantem i najbardziej nieuregulowanym” byłby brak porozumienia – stwierdziła Merkel, wyrażając nadzieję, że wypracowana propozycja będzie podstawą dalszych działań.

Merkel wykluczyła dalsze negocjacje odnośnie warunków opuszczenia Unii. – Mamy teraz gotowy dokument, zatwierdzony przez Wielką Brytanię i Unię Europejską 27 państw – powiedziała. – Dlatego nie biorę teraz pod uwagę dalszych negocjacji.

Niepożądane następstwa

Wicekanclerz i minister finansów Olaf Scholz podkreślił z kolei, że „niezmiennie” żałuje decyzji Brytyjczyków o opuszczeniu UE. Jest „oczywiste”, że debaty w Wielkiej Brytanii „nie będą łatwe” – stwierdził. – Niemniej jednak można do wszystkich tylko apelować: najgorsze, co może się stać, to nieuporządkowany rozwój sytuacji. To nie jest dobre ani dla obywateli, ani dla perspektyw gospodarczych – powiedział Scholz.

Także szef dyplomacji Niemiec Heiko Maas ostrzegł przed nieuregulowanym brexitem. Taki stan rzeczy miałby niepożądane następstwa dla obu stron. – Nie powinno do tego dojść – przestrzegł, podkreślając, że wypracowane przez Londyn i Brukselę porozumienie toruje drogę do uregulowanego wyjścia Wielkiej Brytanii z UE.

Dymisje na znak protestu

Rząd Theresy May przyjął w środę wieczorem (14.11.2018) projekt porozumienia ws. brexitu. Na znak protestu kilku członków gabinetu podało się jednak do dymisji. Wśród nich minister ds. brexitu Dominic Raab.

Wielka Brytania opuści Unię Europejską 29 marca 2019. Po tej dacie rozpocznie się okres przejściowy. Zjednoczone Królestwo pozostanie jeszcze częścią unii celnej i rynku wewnętrznego, aby oszczędzić wstrząsu gospodarce. Okres ten ma potrwać dwa lata, do końca 2020 roku.

(dpa,afp/dom)