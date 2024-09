Rozmowa Scholz-Zełenski. „Dobre spotkanie“

„Niemcy są i pozostaną największym poplecznikiem Ukrainy w Europie. Tak długo, jak będzie to konieczne” - napisał Scholz w piątek w internetowym serwisie X. Zwracając się do Zełenskiego, napisał, że było to „dobre spotkanie dzisiaj we Frankfurcie”.

W związku z trudną sytuacją na froncie i niszczycielskimi rosyjskimi nalotami, Zełenski niespodziewanie przyjechał do bazy Ramstein, aby na spotkaniu grupy kontaktowej państw NATO popierających Ukrainę osobiście zaapelować o większą pomoc międzynarodową. Zełenski spotkał się później w cztery oczy z Scholzem we Frankfurcie nad Menem. Ukraiński prezydent miał następnie udać się do Włoch.

(AFP/du)