Rosja uznaje DW za „zagranicznego agenta“

Deutsche Welle została umieszczona na liście mediów uznanych w Rosji za „zagranicznych agentów”. Odpowiedni wpis pojawił się na stronie internetowej rosyjskiego ministerstwa sprawiedliwości. Zaklasyfikowane w ten sposób media muszą oznakować odpowiednio wszystkie swoje publikacje.

Decyzja ta została podjęta „na podstawie dokumentów otrzymanych od uprawnionych organów państwowych” – poinformowało w swoim oświadczeniu w poniedziałek (28.03.2022) ministerstwo sprawiedliwości w Moskwie. Nie podano żadnych szczegółów na temat dokumentów ani wskazanych urzędów.

Atak na wolność prasy

Prezes DW Peter Limbourg potępił to posunięcie. – Ponowna samowolna decyzja władz rosyjskich była niestety do przewidzenia. Kolejny krok w kierunku ataku na wolność prasy i nowa próba odcięcia rosyjskiego społeczeństwa od wolnej informacji – powiedział Limbourg.

– Zaczęło się od przymusowego zamknięcia naszego studia w Moskwie na początku lutego, potem nastąpiło zablokowanie naszych stron internetowych w Rosji we wszystkich językach, w których nadawany jest program DW, kolejne blokady mediów społecznościowych, a teraz uznanie DW za „zagranicznego agenta”. Nie powstrzymuje nas to jednak od kontynuowania niezależnego i wszechstronnego informowania o Rosji i regionie z naszego nowego studia na Łotwie i z Niemiec. W przyszłości będziemy musieli włożyć dużo więcej wysiłku w omijanie cenzury i blokad. Dotyczy to już VPN, takich jak Psiphon czy przeglądarki Tor – dodał prezes DW.

Prezes DW Peter Limbourg

Christian Trippe, kierownik departamentu Europy Wschodniej, powiedział, że „rosyjski rząd najwyraźniej wypowiedział DW wojnę informacyjną, co ogłosił na początku lutego w ramach odwetu na zakaz nadawania kanału RT DE”. – My, dziennikarze, kontynuujemy naszą pracę i dostarczamy rzetelnych informacji naszym odbiorcom w Rosji – podkreślił Trippe.

Zakaz nadawania w Rosji

3 lutego br. rosyjski rząd zakazał nadawania Deutsche Welle. Była to reakcja na zakaz nadawania niemieckojęzycznego programu rosyjskiego nadawcy państwowego RT DE.

Biuro DW w Moskwie zostało zamknięte, a dziennikarze DW w Rosji musieli oddać swoje akredytacje prasowe, co uniemożliwiło im dalszą pracę dziennikarską w Rosji. W oświadczeniu z 3 lutego rosyjski MSZ stwierdził, że w ramach dalszych działań możliwe jest wpisanie DW na listę środków masowego przekazu z funkcją „agenta zagranicznego”.

Na liście tej znajduje się obecnie ponad 100 organizacji medialnych i osobistości. Wśród nich są finansowane przez państwo amerykańskie zagraniczne stacje radiowe Głos Ameryki i Radio Wolna Europa/Radio Liberty, rosyjskojęzyczny portal informacyjny Meduza z siedzibą w Rydze oraz rosyjska niezależna stacja telewizyjna Dożd.

Wszystkie publikacje oznaczone

Rosyjska ustawa o zagranicznych agentach pochodzi z 2012 roku i początkowo dotyczyła organizacji pozarządowych otrzymujących wsparcie finansowe z zagranicy. W grudniu 2019 r. prezydent Rosji Władimir Putin podpisał nową wersję ustawy, która rozszerzyła definicję prawną tego, kto może być uznany za zagranicznego agenta.

Obecnie ustawa ta obejmuje każdą osobę prywatną lub grupę, która otrzymuje fundusze zagraniczne w dowolnej wysokości i publikuje „drukowane, dźwiękowe, audiowizualne lub inne artykuły i materiały”.

Po zaklasyfikowaniu przez władze osób lub organizacji jako „agentów zagranicznych”, muszą one umieszczać na wszystkich swoich publikacjach – nawet na portalach społecznościowych – informację o tym, że mają status „zagranicznego agenta”. Muszą one także co sześć miesięcy przedstawiać rządowi sprawozdania finansowe i raporty ze swojej działalności oraz poddawać się corocznym audytom.

Strona DW zablokowana w Rosji

4 marca rosyjski urząd ds. mediów i telekomunikacji Roskomnadzor zablokował kilka mediów w Rosji, w tym Deutsche Welle i BBC.

DW poinformowała na początku marca o przeniesieniu swojego moskiewskiego biura na Łotwę. W Rydze powstaje infrastruktura umożliwiająca kontynuację pracy. Jurij Reszeto, który kierował biurem w Moskwie, pozostanie szefem biura na Łotwie.

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>