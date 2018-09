Roettgen: Decyzja KE o skardze przeciw Polsce słuszna

- W obliczu ataków na nasze konstytutywne wartości i pryncypia, takie jak praworządność, musimy jasno dać do zrozumienia, że dostrzegamy powagę sytuacji - powiedział dziennikarzom szef komisji spraw zagranicznych Bundestagu Norbert Roettgen (CDU). Podkreślił, że fundamentalne zasady Wspólnoty nie mogą być przedmiotem negocjacji. - Musimy bronić praworządności, niezawisłości sądów i pluralizmu mediów, które są kluczowe dla naszej tożsamości - zaznaczył polityk, odpowiadając na pytanie Deutsche Welle. - W razie konieczności trzeba używać w tym celu instrumentów prawnych i sądowniczych - powiedział Roettgen. Zaznaczając, że to „trudna decyzja, gdzie trzeba rozważyć wszystkie za i przeciw”, ocenił, że Komisja Europejska postąpiła słusznie.

Unijni komisarze podjęli w poniedziałek decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości UE skargi przeciwko Polsce w związku z zapisami ustawy o Sądzie Najwyższym.

Roettgen ocenił, że obecny rząd polski prowadzi inną politykę europejską niż rząd poprzedni.

Utrzymać Polskę w centrum Europy

- Pomimo tego Niemcy i inne kraje powinny stale podejmować próby utrzymania Polski w centrum europejskiej polityki - uważa niemiecki chadek. - Nie powinnyśmy dostarczać (stronie polskiej) żadnych argumentów, które mogłaby wykorzystać (do zaostrzenia polityki), pomimo dystansu wobec Europy, jaki obserwujemy po polskiej stronie - mówił Roettgen.

Jego zdaniem „w obiektywnym interesie Polski” jest współpraca w ramach UE w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa. - Powinniśmy o tym mówić i zabiegać o współpracę, chociaż ostatnie słowo należy oczywiście do Polski - wyjaśnił.

Ostrożnie z USA

Roettgen ostrzegł, że jeśli Polska uzna, że bezpieczeństwo należy oprzeć na USA kosztem Europy, to oznaczać to będzie osłabienie UE. – Chcielibyśmy, aby Polska kroczyła europejską drogą - oświadczył.

Odnosząc się do przyszłorocznych wyborów do Parlamentu Europejskiego, szef komisji spraw zagranicznych wskazał na zagrożenie ze strony populistów. - Wybory do PE odbędą się po raz pierwszy w sytuacji, gdy Europa jest otwarcie atakowana i kwestionowana. Partie prawicowo-populistyczne mają program, który polega nie tylko na odrzuceniu Europy poprzez odmowę uczestnictwa, lecz na dążeniu do jej zmiany od wewnątrz. Siły te chcą innej Europy. Deklarują zmianę podejścia do Rosji i Putina oraz nieufność wobec Ameryki - powiedział parlamentarzysta CDU.

Ich celem – kontynuował – jest demontaż liberalnej Europy i stworzenie Europy nieliberalnej - ostrzegł. -Stawką w tych wyborach jest rzeczywiście przyszłość Europy. Wynik głosowania jest otwarty. Tak otwarty jak nigdy dotąd - dodał.

Świat w przełomowym momencie

Roettgen powiedział, że świat znajduje się „w momencie historycznego przełomu”. Jego zdaniem na naszych oczach skończyła się epoka powojenna – „nie w latach 1989/1990, lecz teraz, ćwierć wieku później”. - Znajdujemy się w fazie przejściowej, okresie powstawania nowej epoki, która wykształca się wśród konfliktów i walk. Wykluwa się nowy układ sił, a do czasu, gdy powstanie nowa równowaga, można spodziewać się wielu nieprzewidywalnych wydarzeń - powiedział.

Zdaniem Roettgena na tym etapie historii w polityce zagranicznej będą dominować sojusze między państwami kosztem instytucji unijnych. Wzrośnie rola Francji i Niemiec w definiowaniu polityki zagranicznej UE. - Dobrze byłoby mieć w tej grupie Polskę i Wielką Brytanię po brexicie - zauważył szef komisji spraw zagranicznych Bundestagu.