Rodzina Michaela Schumachera: „Nic nie jest tak, jak kiedyś”

Mija dziesięć lat od tragicznego wypadku Michaela Schumachera. 29 grudnia 2013 roku wielokrotny mistrz świata Formuły 1 doznał poważnych obrażeń głowy w wypadku narciarskim we francuskich Alpach. Od tego czasu Schumacher zniknął z pola widzenia opinii publicznej, a jego rodzina pilnuje, by do prasy nie wydostały się żadne informacje na temat stanu zdrowia byłej gwiazdy Formuły 1.

Tragiczny wypadek

Zainteresowanie Schumacherem, który niebawem skończy 55 lat, jest nadal bardzo duże. „Czasem chciałbym trochę więcej spokoju dla rodziny, aby ludzie nie pytali tak często” – powiedział brat Michaela, Ralf Schumacher, w wywiadzie dla telewizji Sky. Ralf przyznał, że brakuje mu chwil spędzanych z bratem. „Tęsknię za tym czasem, gdy był moim mentorem i mechanikiem; za czasem, który spędziliśmy razem. (Wypadek) był punktem zwrotnym dla całej rodziny” – powiedział.

W rozmowie z tabloidem „Bild” Ralf przyznał, że „tęskni za Michaelem z tamtych czasów”. „Życie jest czasami niesprawiedliwe. Michael często miał szczęście w życiu, ale potem wydarzył się ten tragiczny wypadek. Dzięki Bogu za sprawą nowoczesnych medycznych możliwości można było coś zrobić, ale mimo to nic nie jest tak, jak kiedyś” – powiedział. Nie podał jednak żadnych szczegółów.

Syn: oddałbym wszystko

O Michaelu rozmawiał także jego syn Mick, który w momencie wypadku miał 14 lat. „Myślę, że w takich przypadkach człowiek uczy się inaczej postrzegać pewne momenty” – powiedział 24-letni Mick agencji prasowej DPA. „Uczysz się doceniać małe rzeczy” i skupiać na tym, co pozytywne – dodał.

„Myślę, że tata i ja zrozumielibyśmy się teraz w inny sposób; po prostu dlatego, że mówimy podobnym językiem, językiem sportów motorowych. I mielibyśmy o wiele więcej do omówienia” – powiedział Mick i przyznał, że oddałby za to wszystko.

W nadchodzącym roku Mick wystartuje między innymi w wyścigach w Le Mans. Po swoich debiutanckich latach w najwyższej klasie sportów motorowych w latach 2021-2022 syn Schumachera nie został na razie regularnym kierowcą. W 2024 roku będzie kierowcą testowym i rezerwowym Mercedesa, a dla Alpine wystartuje w długodystansowych mistrzostwach świata.

Inny Michael Schumacher

W 2021 roku Netflix pokazał film dokumentalny o byłej gwieździe Formuły 1. „Michael zawsze nas chronił, teraz my chronimy Michaela” – mówi w filmie żona Michaela, Corinna. W filmie rodzina po raz pierwszy pozwoliła na mały wgląd w swoje życie po wypadku.

Z kolei w publicznej telewizji ARD można oglądać film dokumentalny „Being Michael Schumacher”. „To oczywiste, że brakuje mi Michaela każdego dnia. (…) Dzieci, rodzina, jego ojciec, wszyscy wokół niego. Wszyscy tęsknią za Michaelem. Ale Michael jest, inny, ale jest. I to daje nam wszystkim siłę” – mówi w filmie Corinna Schumacher.

