Roberta Metsola nową szefową europarlamentu

Roberta Metsola, która dziś (18.01.2022) skończyła 43 lata, została wybrana na 2,5-letnią kadencję już w pierwszej rundzie, zdobywając 458 na 616 ważnie oddanych głosów (w sumie 690 europosłów uczestniczyło w tym tajnym głosowaniu). Zastąpi Włocha Davida Sassoliego, który zmarł 11 stycznia, czyli na tydzień przed końcem swej kadencji.

– Ten Parlament Europejski wiele znaczy dla sędziów, którzy są atakowani. Wiele znaczy dla kobiet walczących o swe prawa. Wiele znaczy dla słabych i prześladowanych. Wiele znaczy dla ludzi LGBT+. Wiele znaczy dla osób o różnych tożsamościach genderowych – powiedziała Metsola tuż po swym wyborze.

Silny głos europrawicy

Maltanka była dotąd jednym z najsilniejszych głosów swej europrawicowej frakcji Europejskiej Partii Ludowej (EPL) w kwestii praworządności w Polsce i na Węgrzech. Ponadto zdecydowanie występowała na rzecz mniejszości i przeciw polskim „strefom wolnym od ideologii LGBT”.

Jednak zachowała przy tym swą maltańską specyfikę. Pochodzi z kraju, który po legalizacji rozwodów dopiero wskutek referendum z 2011 roku szybko przyjął progresywne przepisy co do LGBT+ i gender. Ale jednocześnie trwa przy bardzo konserwatywnym, rygorystycznym prawie aborcyjnym. Przerwanie ciąży jest zupełnie zakazane (tylko w przypadku bezpośredniego zagrożenia dla życia matki lekarz może powołać się na inne przepisy o doraźnym ratowaniu życia), a żadna z głównych partii ma Malcie nie podważa tego porządku aborcyjnego, który ma sondażowe poparcie większości Maltańczyków.

Następczyni Simone Veil…

Roberta Metsola, podobnie jak inni maltańscy europosłowie, konsekwentnie wstrzymuje się lub głosuje przeciw rezolucjom Parlamentu Europejskiego na temat aborcji czy zdrowia reprodukcyjnego, w tym dotyczących zaostrzenia reguł w Polsce wskutek rozstrzygnięcia TK. To przysporzyło jej problemów przed dzisiejszymi wyborem. Zwłaszcza we Francji przypominano pierwszą kobietę wybraną w 1979 roku na przewodniczącą Parlamentu Europejskiego, czyli Simone Veil, która cztery lata wcześniej, w 1975 roku jako minister zdrowia wypromowała Loi Veil, czyli legalizację aborcji we Francji.

Roberta Metsola jednak obiecała, że jako przewodnicząca Parlamentu Europejskiego będzie również w kwestiach zdrowia reprodukcyjnego reprezentować stanowisko większości. To o tyle łatwiejsze, że decyzje europarlamentu w tej sprawie mają charakter politycznych odezw i rekomendacji, bo w sensie ściśle prawnym reguły aborcyjne są w Unii zastrzeżone jako uprawnienia poszczególnych krajów członkowskich. Zresztą, w przypadku samej Malty podkreślono to w specjalnej deklaracji o aborcji przed referendum o przystąpieniu tego kraju do UE w 2014 roku, czyli w tej samej grupie, co Polska.

Wybór nowej przewodniczącej PE

Przeciw Muscatowi

Roberta Metsola jako europosłanka kategorycznie wzywała do dymisji centrolewicowego premiera Josepha Muscata oskarżanego przez swych krytyków o korupcję i przyzwolenie na mafijne układy w świecie maltańskiej polityki. Ostentacyjnie nie podała mu ręki podczas jednej z wizyt delegacji Parlamentu Europejskiego w 2019 roku na Malcie, ponownie publicznie wzywając go tego samego dnia, by jak najszybciej odszedł z rządu. Za twarde stanowisko wobec maltańskiej ośmiornicy chwaliła ją rodzina Daphne Caruany Galizii, dziennikarki śledczej zamordowanej w 2017 roku. Joseph Muscat podał się do dymisji pod koniec 2019 roku po demonstracjach ulicznych m.in. przeciw rażącym zaniedbaniom władzy przy ściganiu winnych śmierci dziennikarki.

Ale Metsola, matka czwórki chłopców, których wychowuje wspólnie ze swym fińskim mężem, jest bardzo mocno związana z bańką unijno-brukselską. Po studiach na Malcie skończyła też kolegium europejskie w Brugii (to prestiżowa szkoła eurokratów), a w latach 2004-12 pracowała w przedstawicielstwie Malty przy UE. Potem zatrudniono ją w gronie doradców Catherine Ashton, ówczesnej szefowej unijnej dyplomacji, a w 2013 roku weszła do Parlamentu Europejskiego jako pierwsza kobieta z Malty w tej izbie.

Złotowski odpuszcza

Roberta Metsola była kandydatką centroprawicowej EPL (m.in. niemiecka chadecja, PO i PSL), ale jej wybór stał się niemal pewny już wczoraj wieczorem (17.01.2022) po formalnym potwierdzeniu – na kolejne 2,5 roku – koalicji frakcji EPL, centrolewicy (m.in. niemieccy socjaldemokraci, polska Nowa Lewica) oraz klubu „Odnowić Europę” (m.in. Polska2050), na której w głosowaniach europarlamentarnych opiera się Komisja Europejska Ursuli von der Leyen.

Rywalkami Mesoli były dziś dwie inne kobiety – zielona Szwedka Alice Kunkhe i mocno lewicowa Hiszpanka Sira Rego. W ostatniej chwili z kandydowania wycofał się PiS-owski kandydat Kosma Złotowski – nie miał żadnych szans, ale ta decyzja ułatwiła wybór Metsoli już w pierwszej rundzie głosowań.

Wedle nieoficjalnych informacji frakcji konserwatystów – zdominowanej przez PiS – w zamian za szybką rezygnację Złotowskiego obiecano posadę jednego z 14 wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego, która miałaby przypaść Łotyszowi Robertowi Zile (konserwatyści teraz nie mają wiceprzewodniczącego izby). EPL proponuje Ewę Kopacz jako wiceprzewodniczącą na kolejne 2,5 roku.

