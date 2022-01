RKI: Austria obszarem wysokiego ryzyka

W obliczu gwałtownego wzrostu liczby osób zarażonych wariantem omikron w Austrii, Niemcy ponownie uznały ten kraj za obszar wysokiego ryzyka. Odpowiednie decyzje w tej sprawie wejdą w życie w niedzielę 16 stycznia. Poinformował o tym Instytut Roberta Kocha (RKI) w Berlinie.

Restrykcje obejmą nie tylko gminy Mittelberg w kraju związkowym Vorarlberg i Jungholz w Tyrolu, jak również w obszarze Vomp i Eben nad jeziorem Achensee.

Także Serbia ponownie na liście

Niemcy ostrzegły przed turystycznymi podróżami do Austrii „bez koniecznej potrzeby”. Ostrzeżenie to najbardziej dotknie turystów wybierających się do Austrii na narty. Tranzyt przez Austrię bez zatrzymywania się jest natomiast nadal możliwy bez żadnych ograniczeń. Jak podaje RKI, od niedzieli także Serbia uchodzi za obszar wysokiego ryzyka.

W razie wjazdu do Niemiec z obszarów wysokiego ryzyka obowiązują surowe przepisy, zwłaszcza dla osób niezaszczepionych. Muszą przedłożyć ważny, negatywny wynik testu na koronawirusa i udać się po wjeździe na teren Niemiec na własny koszt na obowiązkową 10-dniową kwarantannę. Obowiązuje ona także dzieci, przy czym małe dzieci w wieku poniżej sześciu lat mogą ją zakończyć po upływie pięciu dni.

Wariant omikron w Niemczech

Już w listopadzie ubiegłego roku rząd w Berlinie zaliczył Austrię do obszarów wysokiego ryzyka. Pod koniec grudnia usunięto ją z tej listy, chociaż wiele innych państw, a wśród nich także państwa unijne, nadal się na niej znajdowały. Były wśród nich wszystkie kraje sąsiadujące z Niemcami: Francja, Belgia, Niderlandy, Luksemburg, Dania, Polska, Czechy i Szwajcaria.

Szef RKI Lothar Wieler

Mając na uwadze obecną sytuację w Republice Federalnej Niemiec, minister zdrowia Karl Lauterbach ostrzegł przed przenoszeniem na Niemcy doświadczeń i informacji o zagrożeniu przez wariant omikron w skali jeden do jednego. Wynika to z tego, że w Niemczech odsetek niezaszczepionych osób w późnym wieku jest „szczególnie wysoki”, co może mieć wpływ na liczbę nowych zakażeń i ofiar śmiertelnych choroby COVID-19. Dotychczasowe działania na rzecz zdławienia pandemii minister Lauterbach uznał za „stosowne do sytuacji”.

Na konferencji prasowej, w której oprócz niego wziął udział prezes Instytutu Roberta Kocha Lothar Wieler, ten ostatni powiedział, że wariant omikron „rozprzestrzenia się nadal z siłą, z jaką nie spotkaliśmy się do tej pory podczas obecnej pandemii”. Według szefa RKI omikron odpowiada obecnie za 73 procent wszystkich nowych zakażeń koronawirusem.

– Wychodzimy z założenia, że w najbliższych dniach wyprze on całkowicie wariant delta – oświadczył Lothar Wieler.

Współczynnik zapadalności w Niemczech utrzymuje się nadal na rekordowym poziomie. Dziś (15.01.2022) wskaźnik nowych zakażeń koronawirusem na sto tysięcy mieszkańców kraju osiągnął wartość 497,1. Wczoraj wynosił on 470,6.

(dpa, afp, rtr/jak)

