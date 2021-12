Wjazd do Austrii. Zaostrzone przepisy

W walce z wariantem omikron koronawirusa Austria zaostrzyła przepisy obowiązujące przy wjeździe do kraju. Od poniedziałku, 20 grudnia, do kraju mogą wjechać jedynie osoby w pełni zaszczepione lub ozdrowieńcy, które na dodatek mają aktualny negatywny test PCR na obecność koronawirusa (tzw. zasada „2Gplus"). Bez testu do kraju mogą wjechać jedynie osoby ze szczepieniem przypominającym.

Kto nie ma przy wjeździe negatywnego testu PCR, musi się zarejestrować i udać na kwarantannę. Izolację można zakończyć w momencie posiadania negatywnego wyniku testu PCR.

Dla kogo wyjątki

Przepisy nie obejmują kobiet w ciąży i osób, które nie mogą się zaszczepić ze względów zdrowotnych (co należy udokumentować zaświadczeniem lekarskim).

Wyjątki od zasady „2Gplus” obejmują też dzieci i młodzież. Dzieci do 12. roku życia podróżujące pod opieką dorosłych nie muszą być ani zaszczepione, ani ozdrowieńcami.

Dzieci w wieku 12-15 lat, testowane regularnie w szkołach, uchodzą za osoby o niskim ryzyku epidemicznym (w Austrii uczniowie mają tzw. paszport Ninja, który dokumentuje testy na COVID-19).

Austria to jeden z ulubionych celów narciarzy

Z kolei zagraniczne dzieci i młodzież w wieku szkolnym mogą wjechać do kraju z dowodem badania (test PCR lub test antygenowy), ale muszą potem przestrzegać kolejnych terminów testów zgodnie z austriackim „wakacyjnym paszportem Ninja” (Holiday-Ninja-Pass).

Nowe przepisy nie mają wpływu na ruch tranzytowy. Pracowników transgranicznych w dalszym ciągu obejmuje zasada „3G”, pozwalająca wjechać do kraju osobom zaszczepionym, ozdrowieńcom lub osobom z negatywnym wynikiem testu (wystarczy szybki test antygenowy).

Po lockdownie mniej zachorowań

W Austrii, liczącej prawie dziewięć milionów mieszkańców, po trzytygodniowym lockdownie, liczba nowych zakażeń znacznie spadła.Siedmiodniowa zachorowalność na 100 tys. mieszkańców wynosi obecnie około 230 przypadków. Wiedeń jest ostatnim krajem związkowym, w którym otworzyły się ponownie restauracje i hotele.

W Szwajcarii z kolei zasada „2G” będzie obowiązywać w dużej części życia publicznego.Do restauracji, obiektów kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, a także na imprezy zamknięte mają dostęp jedynie osoby zaszczepione i ozdrowieńcy.

(DPA/dom)