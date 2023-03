Przerywanie ciąży. Wyraźny wzrost liczby aborcji w Niemczech

Liczba oficjalnie odnotowanych w statystykach aborcji wzrosła w 2022 roku w Niemczech o 9,9 procent w porównaniu do roku poprzedniego, podał w poniedziałek (27.03.23) Federalny Urząd Statystyczny. Zgłoszono w sumie około 104 tys. przypadków aborcji. W 2021 roku liczba aborcji wyniosła 94,6 tys. i była najniższa od czasu wprowadzenia statystyk tych zabiegów.

Liczba zabiegów przerwania ciąży była w 2022 również wyższa niż w latach 2014-2020. W tym okresie roczna liczba aborcji wynosiła od 99 tys. do 101 tys. Więcej aborcji niż w 2022 roku było ostatnim razem w 2012 – 106,8 tys. przypadków. Na podstawie dostępnych danych nie da się wyjaśnić znacznego wzrostu tej liczby w 2022, uznali statystycy.

Obowiązkowe konsultacje

96 proc. wszystkich zabiegów wykonanych zostało w ramach tzw. spełnienionego wymogu konsultacji. Według tej zasady w Niemczech niekaralne jest przerwanie ciąży do 12 tygodnia, jeżeli ciężarna wcześniej odbędzie konsultację w specjalnym centrum doradczym. W 4 proc. przypadków chodziło o ciążę powstałą w następstwie przestępstwa lub z powodów medycznych (zagrożenie zdrowia lub życia matki, albo ciężka wada medyczna płodu – red.).

70 proc. kobiet poddających się w 2022 roku aborcji było w wieku 18 do 34 lat, około 19 proc. było w przedziale wiekowym 35-39 lat. Powyżej 40 lat miało ok. 8 proc. kobiet, a poniżej 18 roku życia było ich ok. 3 proc. Około 41 proc. kobiet przerywających ciąże nie urodziło wcześniej dzieci.

(DPA/hre)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>