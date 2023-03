Przejęcie Credit Suisse przez UBS. „Zdecydowane działanie”

Jak podał w poniedziałek Wolfgang Buechner, rzecznik rządu w Berlinie, kanclerz Olaf Scholz z zadowoleniem przyjął „zdecydowane działanie” władz Szwajcarii i podkreślił, że obecnej sytuacji nie można porównać z wielkim kryzysem bankowym z lat 2008-2009. Zdaniem szefa niemieckiego rządu: „Niemiecki system bankowy jest stabilny”.

Rząd Niemiec pozostaje „w bliskim kontakcie ze wszystkimi zaangażowanymi stronami” i będzie „również uważnie obserwował dalszy rozwój sytuacji” – zapewnił rzecznik. W szczególności Berlin przyjął z zadowoleniem „globalnie skoordynowane działania banków centralnych”, aby dodatkowo umocnić dalszą płynność sektora finansowego.

„Niemiecki system bankowy stabilny”

Rzeczniczka resortu finansów potwierdziła stabilność niemieckiego systemu bankowego i dodała, że ministerstwo obserwuje „wysoki poziom jego odporności”.

W niedzielę wieczorem po wielodniowych negocjacjach największy szwajcarski bank USB przejął pogrążony w kryzysie Credit Suisse za trzy miliardy franków szwajcarskich. Europejski Bank Centralny (EBC), amerykański Fed i inne główne banki centralne ogłosiły też podjęcie „skoordynowanych działań” mających ułatwić transakcje bankowe w dolarach w celu uspokojenia rynków finansowych.

Credit Suisse po upadku amerykańskiej instytucji finansowej Silicon Valley Bank (SVB) stracił kontrolę nad sytuacją finansową.

Przejęcie drugiego co do wielkości szwajcarskiego banku przez większy bank UBS to najbardziej znacząca fuzja banków w Europie od czasu kryzysu finansowego sprzed 15 lat.

(DPA,AFP/jar)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>