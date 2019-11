Prezydenci Rosji i Niemiec uczczą wyzwolenie obozu Auschwitz w Jerozolimie

Jerozolima - od wieków kością niezgody. Historia miasta

Wyprawy krzyżowe

Chrześcijański świat czuł się coraz bardziej zagrożony przez muzułmanów, rządzących od 1070 r. w Jerozolimie. Hasło do walki z islamem podał papież Urban II. Na przestrzeni 200 lat Europejczycy podjęli siedem wielkich krucjat, by odbić Jerozolimę. Udało się to już podczas I wyprawy krzyżowej (1096-99). W 1244 r. trwający dwa wieki konflikt religijny zakończył się zwycięstwem muzułmanów.