Prezes Niemieckiej Izby Lekarskiej: zapomnijcie o letnich wakacjach!

Prezes Niemieckiej Izby Lekarskiej Klaus Reinhardt jest przekonany, że letnim wakacjom będą przynajmniej w tym roku towarzyszyły znaczne ograniczenia.

- Nie sądzę, żeby Niemcy w tym roku mogli gdzieś wyjechać na wakacje za granice - zaznaczył w rozmowie z gazetami grupy medialnej Funke. - Nawet stopniowe wychodzenie z pandemii będzie absorbowało Niemcy jeszcze do tego lata. Także popularne cele wakacyjnych podróży, jak Włochy czy Hiszpania, przypuszczalnie nie rozwiążą swoich problemów tak dalece, żeby znów ożyła tam turystyka - wyjaśniał.

Obecnie na niektórych granicach zewnętrznych RFN obowiązują kontrole graniczne. Osoby wjeżdżające do Niemiec muszą poddać się 14-dniowej kwarantannie; we wtorek (7.04.2020) nakaz ten podtrzymał niemiecki rząd.

Uszczelnienie granic

Ponieważ oprócz osób pracujących po drugiej stronie granicy, kierowców tirów i innych konkretnie zdefiniowanych grup ludności do Niemiec nie mogą wjeżdżać żadni cudzoziemcy, regulacja ta dotyczy w pierwszym rzędzie Niemców i cudzoziemców, którzy na stałe mieszkają w RFN. Niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych planuje wprowadzenie dotkliwych kar pieniężnych dla osób łamiących ten zakaz. Projekt rozporządzenia dla krajów związkowych, który obecnie opracowywany jest przez berlinskie MSW, przewiduje, że osoby wjeżdżające do Niemiec muszą natychmiast po wjeździe najkrótszą drogą udać się do domu albo do kwatery przewidzianej na okres ich pobytu i musza poddać się tam dwutygodniowej kwarantannie. W tym okresie zabronione jest przyjmowanie wizyt osób nie należących do wspólnego domostwa – napisano w projekcie. Wyjątek przewidziany jest dla dochodzącego personelu opiekuńczego lub pielęgnacyjnego.

Wysokość kar pieniężnych będzie zależała od tego, jak duży jest rozmiar zagrożenia dla publicznego zdrowia wywołany tym czynem i czy osoba działała przez niedbałość, czy wykazała zrozumienie i czy wykroczenie popełnione było pierwszy raz.