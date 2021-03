Prasa o programie SPD: Zmarnowana szansa

Komentator dziennika „Frankfurter Allgemeine Zeitung” pisze: „Za pomocą takich programów SPD próbuje pogodzić swój kulturowy zjazd na lewo w ostatnich latach z walką, jaką stare SPD prowadziło o sprawiedliwą pracę, możliwości awansu, bezpieczeństwo. Ale nie zwiększa to ufności w kompetencje tej partii, tylko zmniejsza. Jeśli dodamy do tego jeszcze politykę klimatyczną, z którą SPD służy bardziej sumieniu świata niż robotnikowi, to można wręcz mówić o nieufności. Do szacunku do pracy musi dojść wartość dodana pracy. W latach po koronawirusie będzie to potrzebne nie mniej niż za czasów (kanclerza) Schroedera. SPD zachowuje się tymczasem tak, jakby nic się nie stało. Jakby w 2022 roku mogła kontynuować tam, gdzie rozmościła się w 2019. To nie wystarczy, z żadnej strony”.

Krytycznie projekt programu ocenia także dziennik kół gospodarczych „Handelsblatt”: „SPD chce wyprofilować się jako partia przyszłości, sprawiedliwości socjalnej, cyfrowego przełomu i ochrony klimatu. Ale program jest słaby i niezadowalający. To modelowy przykład myślenia w odrębnych bańkach: Chcemy wszystko osiągnąć, ale konsekwentnie postrzegamy różne rzeczy oddzielnie. Dlatego socjaldemokraci nie byli w stanie odpowiedzieć na kluczowe pytanie nadchodzących lat: Jak połączyć ze sobą wzrost gospodarczy, sprawiedliwość socjalną, cyfryzację i ochronę klimatu?”.

Minister finansów i kandydat na kanclerza Olaf Scholz

Komentator „Oldenburgische Volkszeitung” pisze: „SPD zmarnowało ważną szansę, aby ze swoim programem wyborczym stać się ideowym koniem pociągowym dla przyszłości Niemiec i Europy. 48-stronicowy dokument jest przede wszystkim próbą znalezienia wspólnych punktów z Zielonymi i Lewicą. A gdzie innowacyjny pęd? (…) Scholz nadal symbolizuje prawe skrzydło partii, ale jako kandydat na kanclerza musi trzymać lewicowy kurs. To groteska. To samo dotyczy samej partii, która zastyga w sobie w momencie, gdy możliwy byłoby przełom”.

Także gazeta „Maerkische Oderzeitung” zauważa, że kandydat na kanclerza Olaf Scholz nie za bardzo pasuje do programu partii. „Scholz mówi o Europie, o szacunku dla pracowników, o inwestycjach i inspiracjach postępem. W ten sposób zostawia uchylone drzwi dla FDP i chadeków. SPD generalnie nie zamyka przed nikim drzwi. Program na przyszłość jest lewicowy. Nie stoi jednak na przeszkodzie typowej dla tej partii postawie «zarówno jak». Socjaldemokraci pozostają kompatybilni. Także z kapitalizmem”.

Rozdźwiek zauważa także komentator „Weser-Kurier”. „Dobrodziejstwa socjalne, odejście od zasiłku Hartz-IV, wprowadzenie podstawowego zabezpieczenia dla dzieci. A to wszystko okraszone większą dbałością o klimat i dużą dozą cyfryzacji. Projekt programu wyborczego SPD to dalszy skręt w lewo dla partii. To ryzykowna strategia zwłaszcza, że ten program nie za bardzo pasuje do kandydata socjaldemokratów na kanclerza Olafa Scholza” - czytamy.

