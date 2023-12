Prasa o premii za e-samochody: „Zniszczone zaufanie”

„Zniszczone plany transformacji” – komentuje „Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Dziennik dodaje: „Potrzeba cierpliwości i konsekwencji, by szerokie rzesze kierowców przekonać do samochodów elektrycznych. Fakt, że minister gospodarki Robert Habeck anuluje teraz premię środowiskową, jest tego dokładnym przeciwieństwem. (…) Ustawa grzewcza pokazała już, że surowe regulacje nie są w stanie zmienić konsumentów i przemysłu z dnia na dzień. Teraz niemiecki rząd również stoi w obliczu rozczarowania i mizernych rezultatów swoich ambitnych planów na rynku motoryzacyjnym. (…) Koalicja rządowa niszczy zaufanie do zachęt ekonomicznych, które sama zapewnia. Nie może już wpływać na rynek w łagodny sposób. (…) Jednak rynek samochodów elektrycznych w szczególności cierpi z powodu faktu, że napęd elektryczny jak dotąd dotarł tylko do etapu awangardy, ale nie do mas kierowców.”

„Augsburger Allgemeine” podkreśla: „W sobotę zdumiona opinia publiczna dowiedziała się, że premia za samochód elektryczny zostanie anulowana bez zbędnych ceregieli. I to już w poniedziałek. Teraz, w czasach braków budżetowych, można oczywiście dyskutować, czy ta premia powinna obowiązywać do końca 2024 roku. Nagłe działanie, jakim minister gospodarki Robert Habeck zaskakuje obywateli, wzmacnia wrażenie spanikowanego rządu. Na jakiej jego obietnicy można jeszcze polegać?”

„Neue Osnabruecker Zeitung” analizuje: „Szczególnie przy zakupie drogiego samochodu elektrycznego większość nabywców liczy na premię środowiskową. Nagłe zakończenie takiego dofinansowania, które zaledwie dzień wcześniej ogłosił minister gospodarki Robert Habeck (Zieloni), jest szokiem, utratą zaufania i nie jest żadnym sprawiedliwym podejściem do sprawy. Minimalnym warunkiem otrzymania premii środowiskowej powinna być data zakupu, a nie chwila dostawy auta. Ale jedno jest pewne: cel rządu federalnego, jakim jest pojawienie się na niemieckich drogach około 15 milionów samochodów elektrycznych do 2030 roku, staje się jeszcze bardziej odległy niż dotychczas ze względu na wstrzymanie dofinansowania. Aby elektromobilność stała się naprawdę powszechna, w tej chwili ważniejsze niż kiedykolwiek jest, aby producenci samochodów jak najszybciej wprowadzili na rynek tańsze pojazdy elektryczne.”

Zdaniem „Heilbronner Stimme”: „Decyzja Roberta Habecka to cios wymierzony w transformację mobilności. Nagłe zaprzestanie dofinansowania samochodów elektrycznych ze skutkiem natychmiastowym sprawia, że koalicja rządowa torpeduje akceptację elektromobilności w naszym kraju. I tak już całkowicie nierealistyczny cel w postaci 15 milionów pojazdów elektrycznych do 2030 roku staje się jeszcze bardziej odległy.”

„Maerkische Oderzeitung” zauważa z Frankfurtu nad Odrą:

„Jak zawsze w przypadku dotacji, za niepożądane skutki uboczne zapłaci także państwo. Jednak fałszywe zachęty rzadko były aż tak drogie. Słuszne jest zatem, aby szybko zakończyć wypłacanie premii środowiskowej. Czas pokaże, czy musiało to nastąpić tak szybko, w jeden weekend, jak zaplanowało to ministerstwo Habecka. Od dawna było jasne, że pomimo miliardów euro ta premia nie przyspieszy znacząco celu, jakim jest zwiększenie liczby pojazdów elektrycznych do 15 milionów do 2030 roku. O sukcesie elektromobilności decydują inne czynniki: dobrze rozwinięta infrastruktura ładowania samochodów elektrycznych oraz tańsze pojazdy o większym zasięgu.”

„Weser-Kurier” z Bremy ostrzega: „Podobnie jak w przypadku ustawy o ciepłownictwie, ministerstwo Habecka popełniło poważny błąd techniczny, anulując premię. W przyszłości nabywcy e-samochodów, którzy podpisali umowę kupna wiedząc o dotacji, ale jeszcze nie zarejestrowali samochodu, odejdą z pustymi rękami. To niesprawiedliwe. Każdy, kto podpisał umowę kupna do 17 grudnia, powinien otrzymać premię. Ludzie muszą być w stanie polegać na obietnicach rządu.“

