Prasa o reformie szpitali: Operacja udana, pacjent żyje

„Nawet Zieloni i FDP są blisko siebie przeciwko krajom związkowym. Możliwe jest, że rząd (Niemiec) pójdzie sam w ofensywie jakości” – pisze „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, dodając, że minister zdrowia Karl Lauterbach (SPD) mówił o przełomie i rewolucji w systemie opieki zdrowotnej, polegającej na zastąpieniu często nieskutecznych ryczałtów zaliczkami: „W przyszłości 60 proc. Pieniędzy popłynie za to, że kliniki świadczą usługi o weryfikowalnej jakości, a nie za to, ilu pacjentów leczą. Daje to małym szpitalom niejako gwarancję istnienia (…)”. Dziennik przypomina, że „niezależnie od tego Lauterbach planuje ustawę o przejrzystości klinik, aby uratować swój stary pomysł ‘zrównania’ różnych rozmiarów klinik i poziomów jakości”. „W rzeczywistości frakcje FDP i Zielonych, które często występują przeciwko sobie, ostentacyjnie poparły Lauterbacha z SPD” – dodaje „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

„Stuttgarter Zeitung” zaznacza: „Wiele szpitali już dziś jest na minusie. Istnieje więc ryzyko, że będą musiały zostać zamknięte, zanim reforma w ogóle wejdzie w życie. Federacja i kraje związkowe jeszcze nie znalazły niezawodnego rozwiązania dla tej fazy przejściowej. Rzeczywistość polityczna zmienia się jednak wraz z poniedziałkowym porozumieniem. Żadna ze stron nie może teraz sobie pozwolić na to, by jego przekonujące założenia, wspierane przez rząd federalny i 14 krajów związkowych, z których może wynikać naprawdę dobra reforma szpitali, upadły z powodu pieniędzy”.

Zdaniem „Mitteldeutsche Zeitung”: „Dokładne przepisy, określające jaki personel specjalistyczny i pielęgniarski, jaki sprzęt i jakie powiązane z nim oddziały kliniczne muszą być dostępne, automatycznie skutkuje centralizacją i specjalizacją szpitali w stopniu, jakiego wcześniej nie było. To, że wskutek nich przychodnie mogą również zostać zamknięte, jest konieczny i pożądany. I powinien być postrzegany przez społeczeństwo jako szansa, a nie strata, nawet jeśli jest to trudne. Ale czym jest jednorazowa nieco dłuższa droga w porównaniu do konieczności zadowalania się namiastkami przez całe życie? Jednak reformie nadal brakuje pieniędzy. W i tak już niedofinansowanych klinikach brakuje środków na sfinansowanie tak kompleksowej operacji. Potrzebny jest fundusz transformacyjny wyrażający się średnią dwucyfrową liczbą miliardów euro”.

„Reutlinger General-Anzeiger” analizuje: „Operacja udana, pacjent żyje. Tylko tym razem pacjentem jest niemiecki system szpitalny, a operacją – reforma szpitali. W poniedziałek rząd (Niemiec) i rządy krajów związkowych uzgodniły kluczowe punkty w celu zabezpieczenia finansowania i jakości opieki zdrowotnej. Częściowa rezygnacja ze stawek ryczałtowych za leczenie zmniejsza presję ekonomiczną, a ich odgórne wprowadzenie na zapewnienie personelu i sprzętu gwarantuje opiekę podstawową i doraźną blisko miejsca zamieszkania pacjentów. Podział ofert medycznych na grupy usług oraz ich ocena według standardów jakościowych umożliwiają pacjentom świadomy wybór placówki leczniczej. Ustawa ma wejść w życie na początku przyszłego roku. Do tego czasu nadal będzie wiele sporów o pieniądze, władzę i prestiż między rządem federalnym i rządami niemieckich krajów związkowych”.

„Maerkische Oderzeitung” z Frankfurtu nad Odrą podsumowuje: „A więc jednak można. Okazuje się, że także w obecnej polityce konstruktywne kompromisy są możliwe. Co zapewne zawdzięczmy nie tylko temu, że w sprawie reformy szpitali udało się dojść do porozumienia w obrębie rządowej koalicji, co zdarza się rzadko. Także w krajach związkowych sytuacja szpitali jest trudna i stąd naciski z ich strony. Wiele szpitali ma poważne problemy finansowe i cierpi na niedobór personelu. Poza tym jakość świadczonych przez nie usług jest daleka od tego, czego byśmy sobie życzyli. Na razie mamy do czynienia tylko z najważniejszymi punktami planowanej reformy. W oparciu o nie w lecie powinien powstać projekt ustawy. Poza tym trzeba odpowiedzieć na pytanie, kto ma ile wpłacić na fundusz transformacyjny, który ma być elementem operacji przebudowy systemu szpitali i klinik. Ale niezależnie od tego wszystkiego wygląda obecnie na to, że wkrótce będziemy mieć mniej klinik, ale na lepszym poziomie z liczniejszym personelem. I to jest ta dobra wiadomość”.

