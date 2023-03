Niemcy. Strajk w szpitalach

Strajk ostrzegawczy pracowników szpitali i ratowników rozpoczął się we wtorek (14.03.2023) rano. Potrwa dwa dni. Do protestu wezwał – podobnie jak w przypadku innych akcji protestacyjnych – związek zawodowy ver.di. Strajki objęły liczne szpitale, kliniki psychiatryczne, domy opieki i służby ratownicze w całych Niemczech.

W samej Bawarii do strajku przyłączyło się ponad 30 szpitali. W Berlinie strajkuje klinika uniwersytecka Charite, kliniki Vivantes oraz Szpital Żydowski. Charite już w ubiegłym tygodniu poinformowało, że zaplanowane na wtorek i środę operacje oraz zabiegi zostaną przełożone.

Strajki w całym kraju

W Brandenburgii strajkują pracownicy szpitala Ernsta von Bergmanna w Poczdamie oraz szpitala w Brandenburgu nad Hawelą. Tam jednak strajk potrwa tylko do godz. 18 we wtorek. Do dwudniowego protestu dołączyli także pracownicy szpitala w Kassel i kliniki KRH w Hanowerze.

Związek zawodowy ver.di protestuje przeciwko ofercie przedstawionej pod koniec lutego przez rząd Niemiec. Pracodawcy zaproponowali liniowy wzrost płac o trzy procent w tym roku i kolejne dwa procent w przyszłym. Częścią rządowej propozycji są również jednorazowe wypłaty w wysokości 2.500 euro rozłożone na dwa lata. Miałyby one być nieopodatkowane i zwolnione z obowiązku odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne.

Brak zgody

Ver.di i Niemiecki Związek Urzędników Służby Cywilnej domagają się natomiast o 10,5 proc. wyższego wynagrodzenia miesięcznie lub podwyżki o przynajmniej 500 euro. Trzecia runda negocjacji zbiorowych odbędzie się od 27 do 29 marca. Ver.di od tygodni wzywa do strajków ostrzegawczych w sektorze publicznym. Do tej pory pracę przerywali m.in. nauczyciele, kierowcy autobusów, strażacy i pracownicy administracji. W poniedziałek (13.03.) ponownie strajkowano na lotniskach, gdzie pracownicy obsługi naziemnej i ochrony lotnictwa również domagają się wyższych płac.

