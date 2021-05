Prasa o kandydacie SPD na kanclerza: „Pozostaje wierny samemu sobie”

„Mitteldeutsche Zeitung” zadaje pytanie, „czy Scholz, mimo tych wszystkich problemów, ma jeszcze szansę w wyścigu o urząd kanclerza?”. Dziennik odpowiada twierdząco: „Tak, ma. Zmienność w sondażach jest spora. Kampania wyborcza dopiero się zaczyna. A stwierdzenie, że wybory są nieprzesądzone, jak nigdy dotąd, jest bardziej prawdziwe niż kiedykolwiek”. Gazeta z Halle stwierdza, że Scholz o tym musi wiedzieć i ma odwagę, by pozostać wiernym samemu sobie. Zdaniem dziennika nie jest to takie pewne, czy podobne stwierdzenie odnosi się również do SPD. „Ale to jedyna szansa, jaka pozostała SPD. Ten, kto teraz straci nerwy, już przegrał wybory”.

Zdaniem „Frankfurter Allgemeine Zeitung” przesunięcie w kampanii wyborczej akcentu „z ochrony klimatu na portfel i konsekwencje pandemii miałoby przynajmniej tę zaletę, że Armin Laschet i Olaf Scholz nie graliby na rękę Annalenie Baerbock”. Zdaniem dziennika, jeśli chodzi o ochronę klimatu, „zielony oryginał” jest nie do prześcignięcia. Gazeta zauważa, że w swoim wystąpieniu na zjeździe SPD Scholz konsekwentnie podkreślał kwestie dotyczące majątku, spraw materialnych i państwa opiekuńczego. „Nie mógł on jednak zrekompensować jednej słabości SPD, a mianowicie braku kompetencji ekonomicznych”. Zdaniem FAZ Scholz działa podobnie jak Laschet i demonstruje swoje doświadczenie rządowe w funkcji wicekanclerza oraz byłego burmistrza Hamburga. Dziennik podsumowuje, że za „machera” nie jest uważany ten, kto najlepiej wie, jak „opodatkować sklep”, ale kto wie, „jak go rozkręcić”.

Według „Handelsblatt” jednym z głównych postulatów SPD powinno być utrzymanie ośrodka przemysłowego i jego miejsc pracy. „Tak, nawet ten, kto słusznie nazywa walkę ze zmianami klimatycznymi największym wyzwaniem XXI wieku, musi postawić kilka krytycznych pytań”. Dziennik wymienia, że chodzi o pytania dotyczące wiarygodnego finansowania, procesu transformacji, konkurencyjności przedsiębiorstw i utrzymania miejsc pracy w ważnych sektorach przemysłu. „Tutaj SPD jest winna odpowiedzi”. Gazeta ocenia, że jeśli Scholz i SPD nadal chcą zabiegać o własny profil, powinni szybko stać się bardziej konkretni. „Może wtedy pozostanie resztka szansy na zdobycie głosów”.

„Augsburger Allgemeine” zauważa, że „bardziej fatalny niż brak czynnika empatii w osobie kandydata na kanclerza jest jego brak perspektywy władzy”. Nawet jeśli SPD wyprzedziłaby Zielonych, koalicja tych dwóch partii z Lewicą, groziłaby porażką, właśnie przez tę ostatnią partię, której ortodoksyjne skrzydło uważa NATO za sojusz wojenny. Gazeta uważa, że koalicja z udziałem Zielonych i FDP byłaby z kolei „emocjonalnym wyzwaniem” zarówno dla SPD, jak również dla FDP.