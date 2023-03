Związkowcy zapowiadają kolejne strajki

Pracownicy są gotowi do dalszych strajków, jeśli ich żądania płacowe nadal nie zostaną spełnione – oświadczyła niemiecka centrala związkowa Verdi.

Szef Verdi Frank Werneke, zwracając się do tłumu podczas wiecu w Kolonii we wtorek (21.03.2023), mówił: – Nie będzie końca (strajków – red.), jeśli nie zostanie uzgodniona wyższa składka minimalna.

– Ale jeśli nam się nie uda, zbliża się wiosna i być może będziemy musieli spotkać się tutaj ponownie – powiedział. Trzecia runda negocjacji ws. podwyżek płac rozpocznie się w najbliższy poniedziałek w Poczdamie pod Berlinem.

Związkowcy szykują kolejne strajki

W ostatnich tygodniach strajki dotknęły szeregu usług publicznych w całym kraju, od przedszkoli i szpitali, po transport publiczny, gospodarkę odpadami i lotniska. Verdi podało, że w Bawarii strajki osiągnęły szczyt we wtorek z udziałem 10 tys. pracowników.

W tym samym dniu Hesja stanęła w obliczu strajku kilku tysięcy pracowników i ponad 1500 demonstrantów w miastach Wiesbaden i Gross-Gerau. Podczas demonstracji w Kolonii Warneke powiedział agencji dpa, że to „skala strajków w sektorze publicznym, jakiej nie widziano od dziesięcioleci”.

Walka o podwyżki

Dodał, że gospodarstwa domowe o niższych dochodach, które są szczególnie dotknięte inflacją, potrzebują pomocy, podając jako przykład kierowców autobusów i pracowników wywozu odpadów.

– Sondaże pokazały, że większość społeczeństwa nas popiera – powiedział Warneke. Centrala związkowa domaga się podwyżki płac o 10,5 procent lub co najmniej lub co najmniej o 500 euro więcej. Do tej pory pracodawcy oferowali 5-procentowe podwyżki w dwóch transzach i jednorazową wypłatę w wysokości 2500 euro.

27 marca dwie centrale związkowe – EVG i Verdi – rozważają skoordynowaną akcję strajkową, która uderzy nie tylko w lokalny transport publiczny i lotniska, ale także w pociągi, a nawet autostrady.

Ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły. EVG planuje spotkać się do 23 marca z przedstawicielami każdej z firm, których pracowników reprezentuje, a po tym terminie podejmie decyzję w sprawie szerszego strajku.

(dpa/dra)