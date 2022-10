Polityka. Scholz popiera Komisję Europejską w sporze z Polską i Węgrami

Zdaniem Olafa Scholza większa Unia Europejska będzie mogła odgrywać większą rolę geopolityczną.

– UE z 27, 30, 36 państwami, z ponad 500 milionami wolnych i równych obywateli może jeszcze mocniej zwiększyć swoją wagę w świecie – powiedział w sobotę (15.10.2022) w Berlinie na kongresie przywódców oraz delegatów partii socjaldemokratycznych (SPE) z całej Europy.

– Opowiadam się za rozszerzeniem UE. To, że UE będzie rosła na Wschód, jest dla nas wszystkich wygraną – stwierdził niemiecki kanclerz. Podkreślił, że kraje kandydackie, Ukraina, Mołdawia oraz państwa Bałkanów Zachodnich, a w perspektywie także Gruzja, muszą spełnić warunki akcesji. Zdaniem Olafa Scholza Unia Europejska szczególnie zobowiązana jest wobec państw bałkańskich od dawna oczekujących na wejście do UE.

Kanclerz Niemiec podkreślił, że Europa musi rozbudować wspólną politykę bezpieczeństwa. Do tego zaliczają się wspólne zakupy broni, powstanie do 2025 roku sił szybkiego reagowania oraz własna kwatera główna UE. Zdaniem Scholza Europa musi stać się też bardziej niezależna od dostawy surowców z państw, w których panuje autorytarny reżim.

Olaf Scholz opowiedział się za ostrzejszą polityką zapobiegającą nielegalnej imigracji do UE. Zapowiedział też jednoczesne tworzenie ścieżek prawnych, aby do Europy przyjeżdżali wykwalifikowani pracownicy. W ten sposób odniósł się do gwałtownego wzrostu liczby migrantów i uchodźców przybywających do UE.

Jak podaje agencja Reutera, Scholz „bez wymieniania nazw krajów takich jak Węgry czy Polska”, wezwał do utrzymania praworządności w UE. W tym względzie poparł kurs obrany przez Komisję Europejską. Kanclerz zaapelował również do zmiany polityki jednomyślności w UE na decyzje podejmowane większościowo. Jego zdaniem „decyzje większościowe to zysk, a nie utrata suwerenności”. Odejście od reguły jednomyślności w głosowaniach musi jednak odbywać się „stopniowo”.

(RTR/stef)

