Polityk niemieckich Zielonych: obrzydliwa kampania przeciwko środowiskom LGBT

- Nadzwyczaj silna pozycja Kościoła w Polsce wynika z faktu, że w czasach komunizmu był on miejscem integracji różnych poglądów politycznych, miejscem wolności i tolerancji. Miejscem, do którego przychodziło się, aby czuć się bezpiecznie - powiedział Manuel Sarrazin we wtorek wieczorem (22.10.2019) podczas dyskusji w Fundacji Boella poświęconej sytuacji Polsce po wyborach parlamentarnych. Sarrazin jest przewodniczącym polsko-niemieckiej grupy parlamentarnej i należy do partii Zielonych.

Zdaniem niemieckiego parlamentarzysty stosunek Polaków do homoseksualistów zmienił się w ostatnim czasie na korzyść. Polityk Zielonych przypomniał, że uczestnicząc w 2004 roku w paradzie równości w Warszawie dostał jajkiem w głowę. Podkreślił, że rok wcześniej uczestnicy marszu zostali pobici.

– Reakcja polskiego społeczeństwa na te zajścia była prawidłowa. Wszystko uległo normalizacji. Wydawało się, że nawet dla Jarosława Kaczyńskiego ten temat stracił na znaczeniu - mówił Sarrazin.

Ostatni atut Kościoła

– Decyzja Kościoła, by sięgnąć po ten ostatni atut, to doprawdy bardzo, bardzo zła zmiana. Uważam, że zemści się to na Kościele i utraci on dużą część poparcia, ponieważ stał się stroną polaryzacji społeczeństwa - tłumaczył deputowany Zielonych.

Sarrazin ostrzegł, że „środowiska tradycyjne” w Polsce i innych krajach środkowoeuropejskich „odgrzewają” ten temat, aby „odciąć się od Zachodu”.

- Jestem trochę polskim patriotą, ale szczerze mówiąc, gdy ktoś mówi o jakichś falach z Zachodu, które zagrażają Polsce, to przypomina to w najlepszym razie (Romana) Dmowskiego, a w najgorszym (gen. Wojciecha) Jaruzelskiego - mówił niemiecki parlamentarzysta. –To bardzo antypolska retoryka - ostrzegł.

Dawniej wegetarianie i cykliści, teraz geje

- Pan Waszczykowski (szef MSZ w latach 2015-2018 - red.) ostrzegał przed niemieckimi wegetarianami i cyklistami. Teraz zagrożenie stanowią geje z Zachodu. To najwidoczniej ostatni atut, ostatni nabój w tej debacie - mówił Sarrazin zaznaczając, że uważa kampanię przeciwko LGBT za „perfidną zagrywkę”.

- Jestem ciekawy, jak dalej potoczą się losy Kościoła? - powiedział na zakończenie niemiecki parlamentarzysta, dodając, że Kościół nie będzie wiecznie w sojuszu z PiS. - Kościół jest zbyt duży, żeby spoglądać na wszystko przez jedne okulary. Za 20 lat, być może, będziemy pisać, że upadek polskiego Kościoła rozpoczął się właśnie od tej kampanii. Uważam, że tak będzie - ocenił.