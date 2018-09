PolishTechNight: Nietuzinkowe polskie startupy w Berlinie

– To będzie mój „pierwszy raz” – mówi Christophe Hocquet, dyrektor generalny Brille24 GmbH, panelista czwartej już edycji PolishTechNight* w Berlinie.– I jestem ciekaw, jak dynamiczny jest ten „network” – dodaje. Hocquet doskonale wie, co się może wydarzyć, gdy polski startup stanie oko w oko z niemieckim inwestorem: Polacy mogą „nieźle zamieszać”. Jego firma już współpracuje m.in. z E-commerce Framework "Sylius", startupem z Łodzi, który właśnie integruje swoje sklepy internetowe.

– Po każdej edycji PTN dostajemy pozytywny feedback od polskich przedsiębiorstw i przedstawicieli niemieckiego ekosystemu technologicznego – mówi Anna Mencel, współorganizatorka imprezy. Aisens, polski wynalazca inteligentnych czujników stosowanych w fizjoterapii, prezentujący się podczas ubiegłorocznej edycji, napisał na swojej stronie internetowej, że PTN otworzyła mu drzwi na niemiecki rynek. Startup znad Wisły dostał się do programu Berlin Startup Bootcamp Accelerator. – Przede wszystkim jednak doceniliśmy tutejszy networking, dzięki któremu nawiązaliśmy nowe relacje biznesowe, a które mogą okazać się kluczowe w wejściu na rynek niemiecki – mówi z kolei Jakub Luboński, CEO startupa Bin-e, jeden z wynalazców inteligentnego kosza na śmieci.

Inteligenty kosz na śmieci - posegreguje, sprasuje a na końcu wyśle mema. Bin-e

Bin-e miał okazję „pitchować” podczas grudniowej edycji imprezy, a już 19 maja tego roku polscy wynalazcy poinformowali na Facebooku o zawarciu pierwszego, dużego kontraktu z Interseroh, europejskim tuzem z zakresu ochrony środowiska i recyklingu.

My mamy wiele, wy macie wiele

Brak wielopokoleniowego kapitału w Polsce, o czym dyskutowano w poprzedniej edycji PTN, to główny powód, dla którego młodzi wynalazcy szukają miejsca w o wiele bardziej dokapitalizowanym niemieckim ekosystemie. Na gale zapraszane są berlińskie „anioły biznesu”, czyli prywatni donatorzy, ale i niemieccy inwestorzy instytucjonalni, jak Max Moldenhauer, reprezentujący jeden z większych funduszy Venture Capital (firmy wyspecjalizowanej w inwestowaniu w ryzykowne biznesy - red.) zainteresowanych rynkiem polskim. Rangę wydarzenia podnosi fakt, że panel zwany w tym środowisku „fireside chat”, tym razem o tym, jak fundusze VC podchodzą do inwestowania w projekty oparte na technologii blockchain, poprowadzi w tym roku dziennikarka BBC Dearbhla Gavin.

– Owszem, Polacy szukają kapitału, ale z kolei niemieckie koncerny jeszcze ofensywniej walczą o głowy innowacyjnych Polaków, powtarza nie bez satysfakcji Eva Galant, jedna z pomysłodawczyń imprezy. To, co mówi ta konsultantka biznesowa pracująca w Londynie, ma mocne podstawy: jak wynika z badań Bitkom 2018 przeprowadzonych na pół tysiącu niemieckich firm z branży high-tech, w Niemczech wolniej wdraża się nowinki np. z zakresu sztucznej inteligencji i modnego ostatnio blockchainu. Głównie z powodu czynnika ludzkiego. Niemcy zdają sobie sprawę, że muszą gonić światową konkurencję, by poważnie nie zostać w tyle.

Tradycyjne wypalenie cygara kontra „pitchowanie”

Stałym elementem każdej PolishTechNight jest „pitchowanie”, czyli dwuminutowe prezentacje oryginalnych i innowacyjnych startupów podczas wieczornej gali. Następnie prezentujący wpadają w krzyżowy ogień pytań inwestorów, przedstawicieli akceleratorów i rosnącej z edycji na edycję publiczności.

Chętni wezmą udział w warsztatach, odwiedzą berlińskie akceleratory i coworkingi

„Pitchowanie” śmiało można porównać do wygranej w loterii, a listę wyłonionych w preselekcji, „szczęściarzy” organizatorzy do końca utrzymują w tajemnicy. Precedens w tym roku dotyczy firmy Biolumo, startupu, który dostał „zieloną kartę” podczas Infoshare w Gdańsku, jednej z największych konferencji technologicznych w Europie.

Biolumo to młoda polska firma z branży med-tech, pracująca nad skutecznym dopasowaniem antybiotyków. Dziś na rynku narzędzia do szybkiej diagnozy i dostosowania terapii są drogie i dostępne jedynie w wyspecjalizowanych przychodniach. Wynalezione przez Polaków urządzenie wielkości drukarki ma ułatwić terapię celową.

W Berlinie Biolumo powalczy o inwestora, który pomoże im wejść na kolejny pułap biznesowy. Do tej pory, jak mówi jeden z tzw. founderów Kuba Wysocki, ta firma finansowana była przez siłę własnych mięśni i portfeli, choć wprawdzie 100 tys. euro dostali od „anioła biznesu”.

Trójce Polaków udało się już spędzić trzy miesiące w jednym z berlińskich akceleratorów, gdzie wprowadzano ich w tajniki certyfikacji, prawa medycznego i relacji z inwestorem. Niemcy od strony proceduralnych są niezwykle wymagający, natomiast świadomość antybiotykoodporności jest dwukrotnie wyższa niż w Polsce. – Poza tym rząd Niemiec, gdy chodzi o sprawy priorytetowe, oferują szybką ścieżkę – mówi Wysocki.

Trzy miesiące projektu pod patronatem m.in. berlińskiej kliniki Charité, 80 spotkań z menorami, czas spędzony twórczo z jedenastoma innymi startaupami. – Kontakty bezcenne i na lata – przyznaje młody polski przedsiębiorca.

*Organizatorami Polish Tech Nigh są: Eva Galant (Startup Grind), Adam Formanek (SIBB e.V.), Ula Lachowicz i Tobiasz Szarowicz (Polish Berlin Tech), Anna Mencel (BST Media Solutions) oraz Joanna Skuza (joannaskuza.com). Partner główny: Neufund Partnerzy, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Berlin Parter dla Gospodarki i Technologii, SpeedUp Venture Capital Group, Silicon Allee, SmartNet, Talixo.

Tegoroczna edycja odbędzie się 27 września 2018 r. w Penthousie Silicon Allee w Berlinie. Darmowe bilety są dostępne na stronie www.polishtechnight.com

Wydarzenie jest otwarte dla każdego i będzie prowadzone w języku angielskim. Link do zapisów na warsztaty >>