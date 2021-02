Podróże i koncerty tylko z dowodem szczepień?

Osoby, które zaszczepiły się przeciwko Covid-19, powinny również móc wrócić do normalnego funkcjonowania szybciej niż inni – takie podejście prezentuje eventowy gigant CTS Eventim, który już rozpoczął odpowiednie przygotowania.

Magazyn "Wirtschaftswoche" rozmawiał na ten temat z szefem Eventimu. "Jeśli będzie wystarczająca liczba szczepionek i każdy będzie mógł się zaszczepić, to organizatorzy imprez z sektora prywatnego powinni mieć również możliwość uczynienia szczepienia warunkiem wstępu na imprezy" – uważa Klaus-Peter Schulenberg cytowany przez magazyn.

Schulenberg wyjaśnił, że stworzono już techniczne warunki: "Skonfigurowaliśmy nasze systemy tak, aby mogły one również odczytywać karty szczepień".

Jak informuje dalej "Wirtschaftswoche", Eventim sam pomaga w organizacji akcji szczepień, np. w Szlezwiku-Holsztynie. Prowadzone są również rozmowy z innymi krajami związkowymi.

"Im szybciej populacja zostanie zaszczepiona, tym szybciej znów będzie można organizować imprezy. Chcemy mieć swój wkład w walkę z pandemią" – powiedział Schulenberg.

Angela Merkel w programie ARD 2.02.2021

Prawa dla zaszczepionych

Kanclerz Angela Merkel powiedziała w programie ARD "Farbe bekennen" (2.02.), że nie jest jeszcze jasne, czy zaszczepieni mogą zarażać innych ludzi - i dopóki nie zostanie to wyjaśnione, nie może być mowy o specjalnych prawach.

Merkel uważa jednak, że w późniejszym terminie osoby zaszczepione mogłyby szybciej niż osoby nieszczepione odzyskać więcej dawnych swobód, na przykład w zakresie korzystania z restauracji, kina i podróżowania. Kanclerz wyjaśniła: "Jeżeli będziemy mogli wyjść z ofertą szczepień do wielu osób, a niektórzy powiedzą, że przecież nie ma obowiązku szczepień, a inni, że nie chcą się szczepić, to wtedy może trzeba będzie różnicować i powiedzieć, ok, kto tego nie chce, ten może nie powinien też robić pewnych rzeczy”.

Unijny paszport szczepień w przygotowaniu

W branży turystycznej temat ten nie jest już czystą teorią: ośrodki wypoczynkowe takie jak Grecja, Malta i Hiszpania promują ujednolicony paszport szczepień UE - i rzeczywiście ma on zostać wprowadzony. Ma zawierać informacje o zastosowanej szczepionce i rodzaj pieczęci elektronicznej, na przykład kod QR. Ułatwiłoby to sprawdzanie stanu szczepień podczas wyjazdów wakacyjnych lub podróży - i w razie potrzeby odmowę przewozu osoby niezaszczepionej. Australijskie linie lotnicze Qantas Airways już wcześniej ogłosiły takie plany.

W rozmowie z Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) prawnik Paul Degott przyznał, że jest to możliwe. – To jest ich prawo – uważa. - Hotele, firmy przewozowe i organizatorzy wycieczek mogą również skorzystać ze swobody zawierania umów i powiedzieć: Chcę chronić moich gości, dlatego rezerwacji mogą dokonywać tylko osoby zaszczepione – podkreślił ekspert.

Już teraz zaszczepieni mają większą swobodę podróżowania

Powrót do normalności dzięki szczepieniom

Niemieckie linie lotnicze, w tym Lufthansa, nie chcą jednak na razie iść w ślady Qantas. Największy europejski operator turystyczny Tui również nie planuje wprowadzenia obowiązku posiadania zaświadczenia o szczepieniu. „Jednak warunki ramowe muszą być stworzone przez polityków, najlepiej jednolicie w UE. Możemy to wtedy wprowadzić. Ale nie będzie żadnych własnych regulacji, które by wykluczały nieuodpornionych klientów" - powiedział rzecznik Tui Aage Dünhaupt w rozmowie z RND.

Już teraz osoby zaszczepione mają większą swobodę w podróżowaniu niż ci, którzy nie przyjęli jeszcze szczepionki. Na przykład nie muszą one już przechodzić kwarantanny na Seszelach, w Islandii, Polsce, Mołdawii i Rumunii.

Dania chce natomiast opracować cyfrowy dowód tożsamości z informacją o szczepieniu, co ma ułatwić życie zwłaszcza osobom podróżującym służbowo. Taką informację podało w środę (3.02.) duńskie Ministerstwo Finansów. Dopracowanie takiego dokumentu łącznie z odpowiednią aplikacją zajmie jeszcze od trzech do czterech miesięcy. Rząd ma nadzieję, że pomoże on w powrocie życia kulturalnego i biznesowego. Dania chce zaszczepić wszystkich chętnych do końca czerwca 2021 roku.

dpa, afp / sier

