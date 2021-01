Mniej restrykcji dla zaszczepionych. Do kina lub restauracji

Do tej pory rząd w Berlinie nie rozważał specjalnych przywilejów dla osób zaszczepionych na COVID-19. Teraz pierwszy minister już mówi o innym traktowaniu tej grupy osób. Szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas jako pierwszy minister w rządzie Angeli Merkel opowiedział się za złagodzeniem restrykcji pandemicznych dla osób, które zaszczepiły się już przeciwko koronawirusowi. „Zaszczepione osoby powinny znowu korzystać ze swoich podstawowych praw” – powiedział Heiko Maas gazecie „Bild am Sonntag”. Jako przykład wymienił wyjścia do restauracji lub kin.

Nie przywileje, tylko korzystanie z praw

„Nie jest jeszcze ostatecznie jasne, w jakim stopniu zaszczepione osoby mogą zarażać innych. Jasne jest jednak, że zaszczepiona osoba nie zabierze już nikomu respiratora. Odpada tym samym co najmniej jeden kluczowy powód ograniczenia praw podstawowych” – powiedział Maas.

Szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas

Szef niemieckiej dyplomacji przypomniał o właścicielach restauracji, kin, teatrów czy muzeów. „Mają prawo do ponownego otwarcia swoich firm w momencie, kiedy będzie to możliwe. A taka możliwość pojawi się, kiedy zaszczepionych będzie coraz więcej ludzi. Kiedy najpierw tylko zaszczepione osoby będą w restauracji lub w kinie, nie mogą już sobie nawzajem zagrażać” – tłumaczył Maas.

Polityk SPD stwierdził, że dotychczasowa debata „wprowadza w błąd”, ponieważ nie chodzi tu o przywileje dla zaszczepionych, ale o korzystanie z praw podstawowych. A te państwo masowo ograniczyło przepisami dotyczącymi walki z koronawirusem.

Minister zdrowia i szef MSW przeciwni

Jak dotąd rząd niemiecki odrzucał przywileje dla zaszczepionych osób, wskazując m.in. na fakt, że nie wiadomo, czy osoby te mogą mimo wszystko zarazić innych. Ponieważ z Wielkiej Brytanii rozprzestrzenia się mutacja koronawirusa, która uchodzi za bardziej zaraźliwą, argument ten prawdopodobnie pozostanie istotny.

Minister zdrowia Jens Spahn (l.) i szef MSW Horst Seehofer

Minister zdrowia Jens Spahn i szef MSW Horst Seehofer ostrzegali także przed grożącym podziałem społeczeństwa. – Wielu czeka solidarnie, aby niektórzy mogli zaszczepić się jako pierwsi” – powiedział w grudniu Jens Spahn. Niezaszczepieni oczekują z kolei, że osoby po przyjęciu szczepionki uzbroją się jeszcze w cierpliwość.

Możliwe pozwy

Heiko Maas, który wcześniej był ministrem sprawiedliwości, sprzeciwia się: „To również doprowadzi do nierówności w okresie przejściowym, ale dopóki istnieje rzeczowa przyczyna, jest ona konstytucyjnie uzasadniona” – stwierdził. Nadrzędną kwestią, jak powiedział, jest to, że można będzie znowu korzystać z praw podstawowych.

W rzeczywistości osoby zaszczepione mogą wnosić skargi o przywrócenie swoich wolności, powołując się na swoje podstawowe prawa. W tym przypadku eksperci uważają, że jest możliwe, iż sądy nie dopuszczą do tego, aby w dłuższej perspektywie osoby zaszczepione musiały z solidarności ograniczać swoje prawa w taki sam sposób, jak osoby bez szczepienia.

Do tej pory zaszczepiono w Niemczech ponad milion osób – ponad jeden procent populacji. Wśród nich są przede wszystkim osoby starsze i wymagające opieki, a także personel medyczny i opiekuńczy.

(DPA, KNA, AFP, ARD /dom)