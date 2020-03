Pierwszy w historii gatunek z plastikiem w nazwie

Naukowcy z Newcastle University w Wielkiej Brytanii nadali nowo odkrytemu skorupiakowi z rzędu obunogów, żyjącemu w głębinach oceanów, nazwę Eurythenes plasticus. Chcą w ten sposób podkreślić zagrożenie ze strony plastikowych odpadów. To pierwszy w historii gatunek z plastikiem w oficjalnej nazwie.

Mocny sygnał ostrzegawczy

O nadaniu głębinowemu skorupiakowi takiej nazwy poinformował w czwartek (05.03.2020) w Berlinie niemiecki oddział organizacji ochrony środowiska Światowy Fundusz na rzecz Przyrody (WWF).

– Decydując się na to chcieliśmy nadać silny sygnał ostrzegawczy przed zaśmiecaniem wód mórz i oceanów oraz uprzytomnić wszystkim, że musimy pilnie uczynić coś przeciwko zmasowanemu zalewaniu nas falą plastikowych odpadów – oświadczył kierownik misji badawczej, która odkryła tego nowego skorupiaka, Alan Jamieson.

Jego zespół znalazł zwierzę w Rowie Mariańskim u wybrzeży Filipin. Skorupiak ten, mierzący tylko pięć centymetrów długości, ukazuje "jak daleko sięgają skutki naszego niefrasobliwego obchodzenia się z plastikiem" – powiedziała dyrektor Centrum WWF ds. Ochrony Morza.

– Są gatunki żyjące w najgłębszych i najbardziej niedostępnych zakątkach naszej planety, a mimo to już dziś są one w poważnym stopniu zatrute plastikiem. Plastik utrzymuje się w powietrzu, którym oddychamy, w wodzie, którą pijemy i w organizmie zwierząt żyjących daleko od naszej cywilizacji – podkreśliła Heike Vesper.

Produkujemy za dużo śmieci

Światowy Fundusz na rzecz Przyrody zwraca uwagę, że Niemcy są po USA i Japonii trzecim największym eksporterem plastikowych odpadów na świecie.

– Trafiają one do państw południowoazjatyckich, które mają niedostateczny system zarządzania odpadami, albo nie mają go w ogóle – dodała Heike Vesper.

Z tego względu plastikowe odpady często nie są poddawane recyklingowi, tylko są spalane albo deponowane na składowiskach śmieci. Porywane przez wiatr czy zmywane przez deszcz trafiają także do morza. W morskiej wodzie są rozdrabniane i przekształcają się w mikroplastik, po czym trafiają do organizmów różnych gatunków morskiej fauny, takich jak obunóg Eurythenes plasticus.

WWF przystępuje do działania

Niemiecki oddział WWF żąda od Republiki Federalnej i minister środowiska Svenji Schulze z SPD podjęcia działań na rzecz międzynarodowego porozumienia. Umowa taka miałaby "zahamować zalewanie świata falą plastikowych śmieci". W tym celu organizacja WWF zainicjowała ogólnoświatową akcję zbierania w Internecie głosów popierających podpisanie takiego porozumienia.

