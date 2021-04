Pierwszy całodobowy punkt szczepień Bundeswehry

W trybie trzyzmianowym możliwe jest wykonanie do 1000 szczepień na dobę - poinformowało Ministerstwo Obrony Niemiec na Twitterze. Do tego celu zostało oddelegowanych około 110 żołnierzy. Do maja wyznaczono już 14. 000 terminów szczepień także nocą.

Centrum szczepień na terenie koszar w Lebach jest jednym z czterech punktów w Kraju Saary i działa od początku marca. Bundeswehra prowadzi także drugi punkt szczepień w Berlinie, a trzeci jest w trakcie budowy w Bonn.

"Maraton szczepień"

W niedzielę ,4 kwietnia na otwarcie punktu szczepień w Lebach przybyła minister obrony Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) oraz premier Kraju Saary Tobias Hans (CDU). Już wcześniej zapowiedział on „maraton szczepień”. Kraj Saary otrzymał bowiem kilka tygodni temu 81.900 dodatkowych dawek szczepionki BioNTech/Pfizer z kontyngentu UE dla regionów przygranicznych.

W ramach wniosku o wzajemnej pomocy Ministerstwo Zdrowia Kraju Saary zwróciło się do niemieckiego resortu obrony z prośbą o otwarcie ośrodka szczepień w Lebach. Do tej pory było tam zaangażowanych około 500 żołnierzy. Do ich zadań oprócz śledzenia łańcuchów zakażeń w urzędach ds. zdrowia i pomocy w punktach szczepień należy także prowadzenie szybkich testów antygenowych w domach seniorach oraz w okolicznych powiatach.

Kampania szczepienna w Kraju Saary trwa także w czasie Świąt Wielkanocnych.

(DPA/jar)

