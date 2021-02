Bundeswehra spieszy na pomoc Portugalii w koronakryzysie

Portugalia przez długi czas uchodziła za kraj, który - podobnie jak Niemcy - stosunkowo dobrze radzi sobie z pandemią koronawirusa. Sytuacja zmieniła się raptownie na gorsze jesienią ubiegłego roku. Niemal wszystkie z około 900 łóżek na oddziałach intensywnej terapii w Portugali są zajęte przez pacjentów chorych na COVID-19, a kraj jest odcięty od świata.

Dlatego rząd w Lizbonie w ubiegłym tygodniu zwrócił się z apelem do Berlina i poprosił o pomoc minister obrony Annegret Kramp-Karrenbauer. W odpowiedzi niemieckie Ministerstwo Obrony wysłało do Portugalii zespół, który miał ustalić na miejscu, jaka forma pomocy będzie najwłaściwsza. Eksperci donieśli o katastrofalnych warunkach panujących przede wszystkim w portugalskich klinikach.

Pomoc tak, ale za zgodą Bundestagu

Już w niedzielę (31.01.2021) rzecznik Bundeswehry zapowiedział udzielenie pomocy Portugalii w ludziach i sprzęcie, nie podając jednak bliższych szczegółów planowanej operacji.

W poniedziałek (01.02.2021) rzeczniczka Ministerstwa Obrony poinformowała, że rząd w Berlinie obradował tego dnia rano nad pomocą dla Portugalii i że skieruje wnioski do Bundestagu. Christina Routsi dodała, że "Bundeswehra udzieliła już pomocy innym krajom w pierwszej fazie pandemii koronawirusa". Jej wypowiedź zrozumiano jako nieoficjalne zapewnienie, że Portugalia otrzyma pomoc, o którą wystąpiła. Wszystkie operacje zagraniczne Bundeswehry wymagają jednak zgody parlamentu, który dba o swoje kompetencje i wnikliwie analizuje ich szczegóły.

Ostatnio w Badenii-Wirtembergii około 900 żołnierzy Bundeswehry pomagało w tamtejszych urzędach zdrowia ustalić kontakty osób zarażonych koronawirusem

Dramatyczna sytuacja w Portugalii

W tej chwili Portugalia przoduje na świecie pod względem liczby nowych zakażeń koronawirusem. O ile w Niemczech wskaźnik zakażeń na sto tysięcy mieszkańców w ciągu tygodnia spadł poniżej stu, w Portugalii wynosi obecnie ponad 800. Co gorsza, daje tam o sobie znać nowa mutacja koronawirusa, najwyraźniej bardziej zaraźliwa niż poprzednie.

Z tego względu w ubiegły piątek rząd Niemiec ogłosił wstrzymanie podróży do Portugalii oraz innych państw zaatakowanych przez nową odmianę koronawiorusa, takich jak Irlandia, Wielka Brytania, Republika Południowej Afryki i Brazylia. Rozporządzenie to obowiązuje na razie do 17 lutego.

Lekarze, sanitariusze, łóżka polowe i respiratory

Według niemieckich mediów, już w pierwszej połowie bieżącego tygodnia Bundeswehra wyśle do Portugalii 27 lekarzy i sanitariuszy, którzy pozostaną tam przez trzy tygodnie. Poza tym, Niemcy przekażą Portugalii łóżka polowe i respiratory.

Na razie raczej nie planuje się przewiezienia z Portugalii do Niemiec pacjentów ciężko chorych na COVID-19. Zamierza to jednak uczynić Austria. Kanclerz Sebastian Kurz powiedział w niedzielę, że "nakazem europejskiej solidarności jest udzielenie szybkiej pomocy, pozbawionej jakichkolwiek przeszkód biurokratycznych, w celu ratowania ludzkiego życia".

W marcu na pokładzie niemieckiego wojskowego samolotu medycznego Airbus A-310 "Medivac" przetransportowano pacjentów z Włoch na leczenie w RFN

Od początku pandemii Bundeswehra udziela pomocy w kraju i za granicą. Ostatnio w Badenii-Wirtembergii około 900 żołnierzy Bundeswehry pomagało w tamtejszych urzędach zdrowia ustalić kontakty osób zarażonych koronawirusem. Pełnomocnik Bundestagu do spraw sił zbrojnych Eva Hoegl z SPD powiedziała w wywiadzie dla „Neue Osnabruecker Zeitung", że "tym, co od blisko roku naprawdę dobrze nam wychodzi, jest pomoc Bundeswehry w koronakryzysie".

Potencjał wciąż jest

Pod koniec marca ubiegłego roku, w szczytowym okresie pandemii koronawirusa, niemiecka Luftwaffe przewiozła sześcioro ciężko chorych pacjentów z Włoch do szpitali w Niemczech. W sumie w walce z koronakryzysem w kraju uczestniczy około 10 tys. żołnierzy Bundeswehry, między innymi w budowie i utrzymywaniu w ruchu około 400 centrów szczepień. W tej chwili w domach opieki w akcji szczepień pensjonariuszy pomaga około 3100 żołnierzy.

Teoretycznie do walki z pandemią może zostać skierowanych do 20 tys. żołnierzy. Ten potencjał jest na szczęście wciąż daleki od wyczerpania.

