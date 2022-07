Pandemia w Europie. Covidowe reguły na wakacjach

Niemiecka telewizja n-tv sprawdziła, gdzie i jakie ograniczenia pandemiczne nadal obowiązują w Europie. W wielu krajach, które są celami letnich podróży, maski nadal trzeba nosić w szpitalach, aptekach czy przychodniach, a także w domach opieki, tu i ówdzie także w transporcie publicznym. A w Holandii także na lotniskach i na pokładach samolotów.

Także w Niemczech trzeba mieć maskę w samolocie, ale już nie na lotnisku. Francja wciąż sprawdza covidowe paszporty, a od niezaszczepionych domaga się negatywnych wyników testów. Portugalia, Hiszpania, Włochy, Grecja i Turcja zniosły większość obostrzeń, w tym kontrolę covidowych paszportów, ale we Włoszech i w Turcji nadal obowiązuje minimalny dystans, a w Hiszpanii i Turcji zdarzają się jeszcze wyrywkowe kontrole. W Bułgarii praktycznie nie ma już obostrzeń, a jedynie zalecenia, w Chorwacji ograniczenia obowiązują jedynie w służbie zdrowia. W Danii wszystkie covidowe zakazy i nakazy zostały odwołane.

Latanie

Szczególnie dla podróżujących samolotem nie wszystko jest tak, jak było dawniej, przed pandemią, ostrzega niemiecki kanał informacyjny. Podczas gdy wiele krajów zniosło obowiązek noszenia masek na pokładzie, nadal obowiązuje on zarówno na wszystkich trasach krajowych w Niemczech, jak i na tych, które zaczynają się lub kończą na niemieckich lotniskach. Czy to w drodze z Frankfurtu na Majorkę, czy z powrotem, musimy mieć założoną maskę FFP2 lub medyczną zarówno wchodząc na pokład, jak i schodząc z niego, a także podczas całego lotu – oczywiście poza chwilami, gdy coś jemy lub pijemy. Te zasady obowiązują niezależnie od tego, jaką linią podróżujemy.

W samolotach często nadal trzeba zasłaniać usta

Na niemieckich lotniskach noszenia ochrony ust i nosa jednak już nie obowiązuje. Lotniska we Frankfurcie, Kolonii, Düsseldorfie czy Monachium nadal to jednak zalecają.

Zaszczepieni, ozdrowieńcy, testowani

W obliczu rosnącej liczby zachorowań w niektórych krajach przy wjeździe wymagane jest udowodnienie, że jest się zaszczepionym, ozdrowieńcem lub przedstawienie negatywnego wyniku covidowego testu. Ten kto na Azorach, we Francji, w Kosowie, na Malcie czy w Monako nie potrafi okazać ważnego dowodu szczepienia lub przebycia covidu, musi mieć aktualny test antygenowy lub PCR. Wymagania takie obowiązują teoretycznie również na Białorusi (test PCR dla nieszczepionych) i w Rosji (test PCR dla szczepionych i nieszczepionych), ale z powodu wojny podróże do tych państw są praktycznie niemożliwe.

Portugalia

Według niemieckiego kanału informacyjnego siedmiodniowa zachorowalność na COVID w Portugalii znów spada. Od 1 lipca zniesiono obowiązek przedstawiania przy wjeździe dowodu, że jest się zaszczepionym, ozdrowieńcem, lub przetestowanym, czyli unijnego certyfikatu COVID, zwanego popularnie paszportem covidowym. Jest on wymagany tylko na Azorach, portugalskim archipelagu na środkowym Atlantyku. Od niezaszczepionych powyżej 12 roku życia wymagane jest tam przedłożenie wyniku szybkiego testu antygenowego (nie starszego niż 24 godziny) lub testu PCR (zrobionego co najwyżej 72 godziny wcześniej). Ponadto w środkach transportu publicznego osoby starsze niż dziesięć lat mają obowiązek noszenia maski.

Francja

Przybyszy od 12 roku życia obowiązuje przy wjeździe do kraju okazanie potwierdzenia szczepienia, ozdrowienia lub negatywnego wyniku testu. Potwierdzenie ozdrowienia jest ważne maksymalnie przez sześć miesięcy. Od osób niezaszczepionych wymaga się wykonania testu PCR (maksymalnie 72 godziny wcześniej) lub szybkiego testu antygenowego (maksymalnie 48 godzin). Przepisy te dotyczą również wyjazdów do Monako dla gości w wieku od 16 lat.

Na terenie kraju nie jest już wymagany cyfrowy dowód szczepienia, który przez długi czas był warunkiem wstępu na imprezy lub do restauracji. Zniesiono wymóg noszenia masek, także w transporcie publicznym.

Podróżujący promem na Korsykę, oprócz spełnienia warunków stawianych przed wszystkimi przybywającymi do Francji, muszą albo potwierdzić szczepienie, albo przedłożyć negatywny wynik testu PCR lub antygenowego (zrobionego co najwyżej 24 godziny wcześniej) oraz stosowne oświadczenie. Zasady wstępu do poszczególnych terytoriów zamorskich różnią się od tych, które obowiązują we Francji, a także między sobą.

Hiszpania

Według n-tv wszystkie wymagania związane z koronawirusem dotyczące wjazdu do tego kraju zostały zniesione. Urlopowicze z krajów unijnych nie potrzebują już dowodu szczepienia lub negatywnego testu na COVID. Nie ma już też obowiązku wypełniania formularza zgłoszeniowego. Przy wjeździe możliwe są jednak kontrole prowadzone przez organy sanitarne.

Obowiązek stosowania masek w restauracjach, sklepach i wielu innych publicznie dostępnych pomieszczeniach zamkniętych został zniesiony. Ochronę ust i nosa należy nadal nosić w środkach transportu publicznego oraz w obiektach służby zdrowia, takich jak szpitale, przychodnie czy apteki. Dzieci poniżej szóstego roku życia są z tego zwolnione.

Włochy

Także do tego kraju turyści mogą wjeżdżać według n-tv bez obawy o koronawirusowe obostrzenia. Przedstawianie dowodu ozdrowienia, szczepienia lub wyniku testu obowiązuje obecnie tylko w szpitalach i zakładach opiekuńczych.

Nadal obowiązuje zachowywanie minimalnego dystansu jednego metra od innych osób. Noszenie masek chroniących usta i nos nie obowiązuje już w sklepach czy restauracjach. Do końca września trzeba jednak jeszcze nosić maski FFP2 w transporcie publicznym.

Holandia

Zniesiono prawie wszystkie ograniczenia związane z koronawirusem, Ani dowody szczepienia, ani wyniki testów nie są już wymagane. Maski nie są już potrzebne w sklepach, restauracjach i środkach transportu publicznego. Ochrona ust i nosa obowiązuje nadal na lotniskach i w samolotach.

Paszporty covidowe wymagane są tylko w nielicznych krajach UE

Grecja

Jak twierdzi n-tv, wjazd do kraju bez testów czy szczepień jest możliwy przez wszystkie oficjalne przejścia graniczne. Hotele i inne miejsca noclegowe są otwarte, podobnie jak większość atrakcji turystycznych. Nie ma żadnych ograniczeń w restauracjach czy sklepach.

Noszenie masek nie jest już obowiązkowe w pomieszczeniach dostępnych publicznie, ale nadal jest utrzymywane w środkach transportu publicznego oraz w szpitalach, domach opieki i innych placówkach służby zdrowia. W każdym z tych miejsc dotyczy ono wszystkich osób powyżej czwartego roku życia.

Turcja

Reguły dotyczące koronawirusa w Turcji zostały w dużej mierze zniesione, odnotowuje n-tv. Ani dowód szczepienia, ani negatywny wynik testu nie są już konieczne. Może się zdarzyć, że na lotnisku będzie wyrywkowo mierzona temperatura. W wypadku gorączki lub innych symptomów COVIDU mogą zostać zlecone kolejne badania.

Zaleca się zachowanie bezpiecznej odległości trzech kroków od osób spoza własnego gospodarstwa domowego. Obowiązek noszenia masek został zachowany tylko w służbie zdrowia.

Chorwacja

Wstęp na terytorium kraju jest według niemieckiego kanału telewizyjnego możliwy bez dowodu szczepienia czy testów. Nie ma też już żadnych ograniczeń w hotelach, restauracjach, czy sklepach.

Ani w pomieszczeniach dostępnych publicznie ani w środkach transportu publicznego nie obowiązuje już noszenie masek. Jedynie w placówkach medycznych i opiekuńczych niezbędne jest noszenie ochrony ust i nosa.

Bułgaria

Także i tu według n-tv nie obowiązują już żadne ograniczenia wjazdu związane z pandemią. Nie są wymagane ani dowody szczepienia, ani testy. W miejscach publicznych nie obowiązuje ani noszenie ochrony ust i nosa, ani zachowywanie minimalnego odstępu, ale jedno i drugie jest nadal zalecane.

Dania

Nie ma już żadnych ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa, informuje n-tv. Ani świadectwo szczepienia, ani negatywny wynik testu nie są wymagane, a obowiązek noszenia maski w miejscach publicznych został całkowicie zniesiony.

(NTV.DE/pedz)