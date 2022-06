Niemcy. Koniec z darmowymi testami na koronawirusa

O decyzji rządu w Berlinie poinformował w piątek (24.06.2022) niemiecki minister zdrowia Karl Lauterbach. Jak powiedział, on sam chętnie kontynuowałby program darmowych powszechnych testów antygenowych na koronawirusa dla mieszkańców Niemiec. Jednak przeszkodą są wysokie koszty programu, sięgające średnio miliarda euro miesięcznie. – Prawda wygląda tak, że niestety nie możemy sobie na to pozwolić w obliczu napiętej sytuacji budżetowej, czekającej nas jesienią – przyznał minister.

Nowe rozporządzenie ma obowiązywać od 30 czerwca. Wprowadzone zostaną opłaty za testy – w wysokości 3 euro. Nie pokryją one oczywiście całkowitych kosztów wykonania testu w punkcie pobrań i państwo nadal będzie do nich dopłacać. W budżecie przewidziano na ten cel 2,7 mld euro do końca roku; gdyby opłat nie wprowadzono, szacowane wydatki z kasy państwa wyniosłyby 5 mld euro.

Okazja dla oszustów

Na darmowe testy nadal będą mogły liczyć osoby z grup ryzyka, w tym dzieci w wieku do 5 lat, kobiety w pierwszych miesiącach ciąży, a także osoby odwiedzające szpitale i domy opieki. Kraje związkowe Niemiec mają możliwość przejęcia pełnych kosztów testów dla kolejnych grup.

Niemiecki minister zdrowia Karl Lauterbach

Nieodpłatne szybkie testy na koronawirusa po raz pierwszy wprowadzono w Niemczech w marcu 2021 roku. W okresach nasilenia pandemii COVID-19 negatywny wynik testu był warunkiem wstępu do restauracji, większości sklepów czy kin. Testy przeprowadzane są przez przeszkolony personel w praktykach lekarskich, aptekach oraz licznych centrach i punktach pobrań, które powstawały np. w lokalach gastronomicznych, zamkniętych na czas pandemii.

Dość szybko programem darmowych testów zainteresowali się oszuści, wyłudzając od państwa pieniądze za testy, których nigdy nie przeprowadzono. W piątek zapadł wyrok w jednej z wielu takich spraw. Sąd w Bochum skazał na sześć lat więzienia mężczyznę, który wyłudził w ten sposób 24,5 miliona euro.

Nowa fala pandemii jesienią

W Niemczech znów rośnie tymczasem liczba nowych przypadków COVID-19. Instytut Roberta Kocha poinformował w piątek o ponad 108 tysiącach nowych infekcji, odnotowanych w Niemczech w ciągu doby. 90 osób zmarło w związku z COVID-19. Siedmiodniowy wskaźnik zachorowalności wzrósł do 618,2. Wzrost zakażeń to efekt rozprzestrzeniania się bardziej zaraźliwego subwariantu omikronu BA.5, a także zniesienia większości środków ostrożności.

Niemiecki minister zdrowia ponownie ostrzegł w piątek przed kolejną ciężką falą pandemii jesienią. – Przed nami trudny czas – powiedział Lauterbach. Już kilka dni temu zapowiedział przywrócenie niektórych obostrzeń, a także kolejną kampanię szczepień.

DPA, ARD/ widz