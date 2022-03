Pandemia koronawirusa. Niemcy znoszą część obostrzeń

Pomimo wysokiej liczby zakażeń koronawirusem, Niemcy rezygnują z części ogólnokrajowych zasad ochrony. Podstawą była piątkowa (18.03.2022) uchwała Bundestagu dotycząca zmienionej ustawy o ochronie przed zakażeniami.

Oznacza to, że od niedzieli 20 marca pasażerów w pociągach Deutsche Bahn nie obowiązuje więcej zasada 3G (zaszczepiony, ozdrowieniec, przetestowany). Nadal jednak w lokalnym i dalekobieżnym transporcie publicznym obowiązuje noszenie maski ochronnej.

Zasada 3G została również zniesiona w miejscu pracy. W przyszłości przedsiębiorstwa powinny mieć możliwość samodzielnej oceny sytuacji pod względem ryzyka i określenia środków ochronnych w ramach własnej koncepcji higieny zakładowej. Zasada 3G w miejscu pracy i środkach transportu obowiązywała w Niemczech przez cztery miesiące.

Utrzymanie obostrzeń w punktach zapalnych

Zmiana ustawy przez Bundestag ogranicza możliwości działania władz landowych. Oznacza to, że w krajach związkowych możliwe jest wprowadzenie wyłącznie kilku ogólnych wymagań dotyczących ochrony w życiu codziennym, takich jak maski i testy w obiektach przeznaczonych dla grup szczególnie wrażliwych, takich jak domy opieki i szpitale. Natomiast daleko idące ograniczenia w przypadku regionalnych „punktów zapalnych” można wprowadzić wyłącznie, jeśli parlament krajowy stwierdzi, że sytuacja dotycząca poziomu zakażeń jest szczególnie krytyczna.

Fala krytyki

Nowe rozporządzenie spotkało się z ostrą krytyką premierów landów. Bez względu na przynależność partyjną zarzucili niemieckiemu rządowi nieodpowiedzialne działanie w pojedynkę w kwestii polityki pandemicznej. Wszystkie kraje związkowe chcą obecnie skorzystać z dwutygodniowego okresu przejściowego przewidzianego w ustawie. Oznacza to, że obecnie obowiązujące ograniczenia pandemiczne, takie jak nakaz noszenia masek w sklepach i szkołach, lub zasady 2G i 3G, mogą pozostać w mocy nie dłużej niż do 2 kwietnia. Nie dotyczy to jednak np. ograniczeń kontaktów lub limitów uczestników imprez.

Bawaria obiera własną drogę

W Badenii-Wirtembergii i Meklemburgii-Pomorzu Przednim dotychczasowe obostrzenia dotyczące obowiązku noszenia masek w sklepach, zostaną utrzymane do 2 kwietnia, a w Berlinie do 31 marca. Z kolei Bawaria chce pójść własną drogą i tymczasowo nie stosować prawa federalnego. Jak podkreślił minister zdrowia Bawarii Klaus Holetschek, na okres po 2 kwietnia nie zostaną podjęte żadne działania.

DGB ostrzega

Przewodniczący Niemieckiej Konfederacji Związków Zawodowych (DGB), Reiner Hoffmann, domaga się szybkiego wycofania złagodzonych przepisów pandemicznych. „Mamy rekordową liczbę zachorowań, a jesienią sytuacja może się ponownie pogorszyć” - powiedział Hoffmann gazetom z grupy medialnej Funke . „Apeluję o szybkie zaostrzenie ustawy o ochronie przed zakażeniami, a także rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas pandemii. Nie możemy ryzykować, że miejsce zatrudnienia znów stanie się siedliskiem zakażeń”.

Zdaniem przewodniczącego Niemieckiego Związku Nauczycieli, Heinza-Petera Meidingera, szybkie zniesienie obowiązkowych masek w wielu krajach związkowych otworzy szkoły na zarażenie. „Jestem bardzo zaniepokojony tym, jak szybko w wielu krajach związkowych rezygnuje się z obowiązku noszenia masek w szkołach - i to pomimo faktu, że nadal znajdujemy się w środku fali zakażeń wirusem Omikron, a liczba zakażeń ponownie rośnie” - powiedział Meidinger sieci redakcyjnej RND. „Oby to wszystko nas nie przygniotło”.

Lekki spadek zakażeń

Według Instytutu Roberta Kocha (RKI), wskaźnik zakażeń wynosi obecnie 1708,7, w porównaniu z 1735 w sobotę. Powołując się na dane z urzędów zdrowia, bezwzględna liczba nowych zakażeń zgłoszonych w ciągu 24 godzin wyniosła 131 792, w porównaniu z 260 239 poprzedniego dnia. Ponadto zarejestrowano 49 kolejnych zgonów. Całkowita liczba zarejestrowanych zgonów spowodowanych koronawirusem w Niemczech wzrosła do 126 916.

