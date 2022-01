ONZ wzywa do walki z negowaniem Holokaustu

Inicjatorami rezolucji były Niemcy i Izrael. Jej treść poparło 114 spośród 193 krajów ONZ. Jedynie Iran przedstawił zastrzeżenia. Rezolucja została przyjęta bez głosowania.

Wzywa ona wszystkie kraje ONZ do przyjęcia programów edukowania przyszłych pokoleń o Holokauście, zaś przedsiębiorstwa sektora mediów społecznościowych do podjęcia aktywnych działań służących skuteczniejszej walce z antysemityzmem, negowaniem i zakłamywaniem Holokaustu.

Według dokumentu to ludobójstwo „zawsze będzie przestrogą dla wszystkich ludzi przed zagrożeniami, wynikającymi z nienawiści, fanatyzmu, rasizmu i uprzedzeń”. Kraje ONZ wyrażają też zaniepokojenie z powodu „rozpowszechniania się negacji albo zakłamywania Holokaustu poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych”.

Rezolucję uchwalono w związku z 80. rocznicą konferencji w Wannsee z 20 stycznia 1942 roku, na której członkowie nazistowskich władz Niemiec zaplanowali „ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej”, czyli systematyczne mordowanie Żydów w czasie II wojny światowej.

Niedopuszczalne zniekształcanie historii

Decyzja Zgromadzenia Ogólnego pokazuje, że "negowanie Holokaustu to sprawa, w której wspólnota międzynarodowa trzyma się razem i mówi jednym głosem” – oświadczyli wspólnie szefowie dyplomacji Niemiec Annalena Baerbock i Izraela Jair Lapid.

„Zobowiązujemy się go pielęgnowania pamięci o ofiarach i zapewnienia, by okropności z przeszłości nigdy się nie powtórzyły” – podkreślili.

Baerbock i Lapid wyrazili też zaniepokojenie „dramatycznym wzrostem przypadków negowania, zakłamywania i rewidowania Holokaustu, jak również aktualnym zjawiskiem porównywania współczesnych sporów politycznych do Shoah. To przede wszystkim nawiązanie do protestów przeciwników szczepień na COVID-19 i obostrzeń pandemicznych, którzy coraz częściej porównują siebie do prześladowanych w czasie wojny Żydów.

Reakcja Yad Vashem

„Tego rodzaju porównania to zniekształcenie historii i niesprawiedliwość wobec mężczyzn, kobiet i dzieci, których pozbawiono praw, którzy byli prześladowani i mordowani” – podkreślili szefowie dyplomacji Niemiec i Izraela, uznając tego rodzaju postawy za formę antysemityzmu.

Uchwalenie rezolucji ONZ z zadowoleniem przyjął Instytut Yad Vashem. Zakłamywanie Holokaustu jest tak niebezpieczne, bo fałszywie przedstawia kluczowe fakty historyczne, aby usprawiedliwić niegodziwe czyny z przeszłości i współczesne – powiedział szef Yad Vashem Dani Dajan, cytowany w komunikacie. Dodał, że negowanie zagłady i jej wyjątkowości „nie tylko szkodzi pamięci o Holokauście, ale i o innych zbrodniach i ludobójstwach”.

AFP, RTR, news.un.org/ widz