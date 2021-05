Olaf Scholz kandydatem SPD na kanclerza: „Potrafię to!”

Olaf Scholz uzyskał podczas wirtualnego zjazdu partii 96,2 procenta głosów. 513 członków SPD poparło 62-letniego polityka, 20 było przeciwnego zdania, a 12 osób wstrzymało się od głosu. W swoim wystąpieniu Olaf Scholz powiedział „Potrafię to!”, odnosząc się do chęci objęcia urzędu kanclerza Niemiec.

Olaf Scholz zapowiedział, że chce rządzić na czele „szerokiego sojuszu na rzecz nowego postępu” i nie zobowiązał się do konkretnych opcji koalicyjnych. Wezwał do budowania społeczeństwa opartego na wzajemnym szacunku. Zaznaczył, że szczególnie teraz, po pandemii, chodzi o stworzenie „perspektyw dla młodego pokolenia”, ale także o „uznanie dorobku życia poprzez bezpieczną emeryturę, na pewnym i stabilnym poziomie”.

Priorytety Scholza

Jeśli chodzi o podatki, Olaf Scholz chciałby polityki odciążającej osoby z małymi i średnimi dochodami, „a jednocześnie takiej, która sprawi, że milionerzy i miliarderzy będą w większym stopniu finansować publiczne zadania”, jak powiedział obecny wicekanclerz i minister finansów.

W walce z niedoborem mieszkań i wysokimi czynszami liczy on na program budowy koordynowany przez sojusz „Przystępne ceny mieszkań dla wszystkich”. Konieczne, zdaniem Scholza, jest także prawne zamrożenie czynszów. – Tam gdzie brakuje mieszkań, czynsze nie mogą rosnąć bardziej niż inflacja – zaznaczył. Płaca minimalna, jak dodał, musi wzrosnąć do „co najmniej 12 euro na godzinę”.

Krytyka politycznych przeciwników

Olaf Scholz ostro zaatakował swoich przeciwników politycznych. Powiedział, że CDU i CSU są „odpowiedzialne za stagnację w postępie". Dlatego kolejny rząd CDU/CSU byłby, według niego, „ryzykiem dla dobrobytu i miejsc pracy”. Z drugiej strony zarzucił Zielonym, że stawiają na to, że „same wielkie cele wystarczą, by wygrać przyszłość" i zaniedbują praktyczny postęp.

Jeśli chodzi o jego własną politykę, wymienił cztery misje na przyszłość, które chce uczynić „swoimi osobistymi troskami": mobilność, ochrona klimatu, cyfryzacja i zdrowie. – Wszędzie w Niemczech będziemy rozbudowywać kolej i transport publiczny oraz budować przemysł motoryzacyjny XXI wieku – zapowiedział obecny minister finansów.

W kwestii ochrony klimatu należy skończyć z „dywagacjami i małostkowością", jak podkreślił Scholz. – Chcemy osiągnąć neutralność klimatyczną najpóźniej do 2045 roku – zapewnił. Aby do 2040 roku całkowicie przestawić się na ekologiczne dostawy energii elektrycznej, należy już teraz przeforsować budowę niezbędnych do tego elektrowni wiatrowych.

Scholz: Internet dla każdego

Dla Olafa Scholza cyfryzacja oznacza „światowej klasy szerokopasmowy dostęp do Internetu dla każdego – wszędzie w Niemczech”. Obecny wicekanclerz zapowiedział, że za jego urzędowania nastąpi „koniec z martwymi punktami, dla każdego".

W kwestii zdrowia odwołał się do doświadczeń pandemii koronawirusa. „Musimy teraz tak zorganizować nasz system opieki zdrowotnej, aby taka sytuacja jak ta nigdy więcej nas nie spotkała". Istotne, zdaniem Scholza, są „umowy taryfowe i lepsze wynagrodzenia” nie tylko, ale również w sektorze pielęgniarskim.

Wybory do Bundestagu odbędą się 26 września.

(AFP, RTR, gwo)

