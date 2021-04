Odporne warianty wirusa mogą przyjść do Niemiec

Warianty koronawirusa, przeciwko którym obecne szczepionki działają słabiej lub są zupełnie nieskuteczne, mogą zdaniem naukowców pojawić się także w Niemczech. Jest to możliwe zwłaszcza obecnie, w trzeciej fali pandemii, gdy wirus rozprzestrzenia się szczególnie szybko - tłumaczą Stefan Poehlmann i Markus Hoffmann z Instytutu Leibniza w Getyndze.

Nowy wariant wypiera starszy

Warianty te mogą powstawać, gdy wirus szerzy się w populacji z niepełną ochroną immunologiczną. Dzieje się tak również w przypadku stopniowego zmniejszania się odporności po przebytym zakażeniu lub szczepieniu. Także w populacji, która osiągnęła już pewien stopień odporności, warianty mają przewagę nad oryginalnym wirusem o porównywalnej zakaźności. Przykładem może być mutacja P.1 w Brazylii.

„Jeśli populacja ma mało rozpowszechnioną odporność, jak to jest w Niemczech, nowy wariant stanowiłby bezpośrednią konkurencję dla dominujących wariantów wirusa”, wyjaśnili naukowcy. Następnie nowy wariant rozprzestrzeniałby się na dużym terytorium.

Konieczna modyfikacja szczepionek

Eksperci z Instytutu Leibniza wraz z kolegami z kliniki uniwersyteckiej w Ulm odkryli, że przeciwciała używane do terapii Covid-19 są całkowicie nieskuteczne w wariantach B.1.351 (RPA) i P.1 (Brazylia). Ich zdaniem „ochrona gwarantowana przez szczepionkę może być zmniejszona i mieć krótszy okres działania". Dlatego tym ważniejsze jest stosowanie szczepień w celu osiągnięcia powszechnej odporności społeczeństwa.

Aby poprawić ochronę przed wariantami takimi jak B.1.351 i P.1, należy dostosowywać istniejące szczepionki. „Takie podejście byłoby podobne do strategii szczepień, którą stosujemy, aby chronić się przed wirusami grypy”, wyjaśniają Poehlmann i Hoffmann. Pojawienie się wariantów, które nie będą już hamowane przez obecnie dostępne szczepionki to „skrajny scenariusz, ale nie można go wykluczyć".

