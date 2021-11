Nowa koalicja rządowa. Jest porozumienie

Dzisiaj o godzinie 15:00 SPD, Zieloni i FDP zapraszają w Berlinie na konferencję prasową. Liderzy trzech partii oraz kandydat SPD na kanclerza Olaf Scholz przedstawią wynegocjowaną w ostatnich tygodniach umowę koalicyjną. Wcześniej na ostatnie posiedzenie zbierze się główny komitet negocjacyjny socjaldemokratów, Zielonych i liberałów.

Negocjacje koalicyjne rozpoczęły się 21 października, po tym jak trzy partie wcześniej prowadziły rozmowy wstępne. Do samego końca istniały otwarte kwestie dotyczące finansów i polityki klimatycznej, jak również podziału ministerstw. Otwarta pozostała również kwestia obsadzenia stanowisk ministerialnych.

Zgodnie z planem

Negocjatorzy postawili sobie za cel zawarcie umowy koalicyjnej w tym tygodniu. Następnie partie muszą jeszcze zatwierdzić umowę. SPD i FDP planują zjazdy partyjne w pierwszy weekend grudnia, Zieloni – referendum członkowskie. Rozpocznie się ono w ten czwartek (25 listopada) i potrwa dziesięć dni. Głos można oddać cyfrowo lub listownie.

Zgodnie z aktualnym harmonogramem kandydat SPD Olaf Scholz ma zostać wybrany na kanclerza w Bundestagu w tygodniu rozpoczynającym się 6 grudnia. Tym samym skończy się 16-letnia kadencja kanclerz Angeli Merkel (CDU), która nie wystartowała ponownie w wyborach do Bundestagu 26 września.

W dokumencie przyszli koalicjanci podjęli już „wstępne zobowiązania” i odłożyli na bok kwestie sporne. Napisano tam o „kompleksowej odnowie (naszego) kraju” i „nowym początku” dla Niemiec, aby przezwyciężyć największe wyzwania, takie jak zmiany klimatyczne, cyfryzacja, zapewnienie dobrobytu czy spójność społeczna.

Bez podwyżek podatków

Prawdopodobnie w związku z obietnicami wyborczymi FDP uzgodniono, że nie zostaną wprowadzone nowe podatki od aktywów, a istniejące podatki (m.in. podatek dochodowy, podatek od osób prawnych czy VAT) nie zostaną podwyższone.

W pierwszym roku obowiązywania koalicji SPD, FDP i Zielonych ustawowa płaca minimalna ma zostać podniesiona do 12 euro za godzinę. Była to jedna z głównych obietnic wyborczych SPD. Wiek uprawniający do głosowania w wyborach federalnych i europejskich ma zostać obniżony z 18 do 16 lat.

By osiągnąć założone cele w zakresie ochrony klimatu, w dokumencie zapisano również, że należy przyspieszyć wycofywanie się z energetyki węglowej i w miarę możliwości przyspieszyć ten proces do roku 2030. Jak dotąd odejście od węgla planowane jest najpóźniej do 2038 roku. Jeśli chodzi o migrację, uzgodniono przyspieszenie procedur azylowych, procedur łączenia rodzin i deportacji.

