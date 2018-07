Nocny pociąg połączy Berlin, Wrocław, Kraków i Przemyśl

Austriacka spółka kolejowa ÖBB planuje wznowić od 9 grudnia br. nocne połączenie kolejowe relacji Berlin-Wiedeń, które zostało zlikwidowane w grudniu 2017 roku. O ile jednak obsługiwany przez węgierskie koleje „Metropol” jeździł w przeszłości przez Pragę, to austriacki „Nightjet” ÖBB pojedzie przez Wrocław, łącząc tym samym stolicę Dolnego Śląska z dwiema największymi niemieckojęzycznymi stolicami.

- Głównym powodem wybrania trasy przez Polskę był fakt, że udało nam się nawiązać współpracę z PKP Intercity, która pomoże nam przy organizacji tego pociągu, na przykład przez dostarczenie lokomotyw – powiedział DW rzecznik ÖBB Bernhard Rieder.

- Poza tym do tej pory nie mieliśmy bezpośredniego połączenia kolejowego Wiednia z Wrocławiem, to jest nowość – dodał Rieder. ÖBB ma już w ofercie nocne połączenia z Wiednia do Krakowa i Warszawy, a w ramach marki „Nightjet” łączy ono teraz ze sobą wiele miast w Europie Środkowej.

Zmiana trendu?

Także między Berlinem i Wrocławiem będzie to pierwsze codziennepołączenie kolejowe. Teraz miasta łączy na szynach tylko "Pociąg do Kultury", który kursuje jedynie w soboty i niedziele.

Od zlikwidowania w grudniu 2016 roku pociągu „Jan Kiepura”, który łączył Warszawę z Brukselą, jedyne nocne połączenie kolejowe między Berlinem i Polską to jeżdżący dwa razy w tygodniu pociąg relacji Paryż-Moskwa rosyjskich kolei RŻD. Na trasie Berlin-Warszawa oraz Berlin-Kraków Deutsche Bahn wysyła autobus IC Bus - tańszy w obsłudze, ale dla wielu pasażerów mniej komfortowy.

Teraz dzięki pociągowi przez Wrocław połączenie ze stolicą Niemiec uzyskają także Kraków oraz Przemyśl. Do wyjeżdżającego z Berlina pociągu dołączone będą bowiem wagony PKP Intercity, które we Wrocławiu przeczepione będą do pociągu jadącego przez Kraków do Przemyśla. W drodze powrotnej we Wrocławiu doczepione będą do pociągu jadącego do Berlina. Inne wagony należące do kolei węgierskich w podobny sposób połączą Berlin z Budapesztem.

Tę informację podała po raz pierwszy „Berliner Zeitung”. Rzeczniczka PKP Intercity potwierdziła w rozmowie z DW, że połączenie kolejowe Przemyśl-Berlin-Przemyśl zostanie uruchomione w nowym rozkładzie jazdy od 9 grudnia br. Dzięki temu pociągiem będzie można dojechać z Berlina niemal pod polsko-ukraińską granicę, a stamtąd dzięki licznym połączeniom szybko będzie się też można dostać do Lwowa.