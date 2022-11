Niemieckie wyrzutnie Patriot do Ukrainy? Berlin odpowiada

Zamiast wysyłać wyrzutnie Patriot do Polski, Warszawa poprosiła Berlin o wysłanie ich bezpośrednio do Ukrainy. – Trzeba to omówić z NATO i sojusznikami – powiedziała minister obrony Niemiec, Christine Lambrecht.

Szef polskiego MON-u, który wcześniej z zadowoleniem przyjął propozycję Niemiec dotyczącą rozmieszczenia w Polsce dodatkowych wyrzutni rakiet Patriot, zaproponował Niemcom przekazanie tej broni Ukrainie i rozstawienie jej przy zachodniej granicy tego kraju. „To pozwoli uchronić Ukrainę przed kolejnymi ofiarami i blackoutem i zwiększy bezpieczeństwo przy naszej wschodniej granicy" – napisał Mariusz Błaszczak.

Berlin: „Ważne wspólne działanie”

Lambrecht, odnosząc się do pomysłu szefa resortu obrony Polski, podkreśliła wyeksponowane położenie Polski i przypomniała o tragicznej eksplozji pocisku w Przewodowie, tuż przy granicy polsko-ukraińskiej. W wyniku wybuchu życie straciły dwie osoby. – Dla nas jako partnera w NATO i ze względu na wyeksponowane położenie Polski (…) było ważne zaoferowanie Polsce wsparcia w tej szczególnej sytuacji w zakresie tzw. Air Policing, ale także Patriotów – powiedziała w Berlinie Lambrecht. Dodała, że zwłaszcza w obronie powietrznej ważne jest wspólne działanie.

Jak wskazała, wyrzutnie rakiet Patriot są przewidziane do zintegrowanej obrony powietrznej NATO. – Dlatego można było złożyć Polsce tę propozycję. Wszelkie odbiegające od tego propozycje muszą być teraz omówione z NATO i naszymi sojusznikami – podkreśliła minister obrony Niemiec.