„Der Spiegel”: Niejasne, czy Polska chce Patrioty z Niemiec

Niemiecki magazyn „Der Spiegel” odnotowuje w czwartek (24.11.2022), że nie wiadomo, czy umieszczenie w Polsce niemieckich baterii obrony przeciwrakietowej Patriot dojdzie do skutku: „Otwarte jest to, czy Polska wzięłaby Patrioty” – pisze autor Joerg Roemer. Dzień wcześniej minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak napisał na Twitterze, że Polska zaproponowała Niemcom przekazanie tej broni Ukrainie i rozstawienie jej przy zachodniej granicy tego kraju. Wcześniej informował, że Polska jest zainteresowana przyjęciem Patriotów na swoim terytorium.

Autor „Spiegla” przypomina, że już w marcu br. USA wysłały do Polski dwie baterie Patriotów, a od kwietnia są one w gotowości i obsługiwane przez amerykańskich żołnierzy przy lotnisku w Rzeszowie. To około 140 kilometrów od Przewodowa, gdzie w ubiegłym tygodniu eksplozja ukraińskiej rakiety przeciwlotniczej zabiła dwie osoby. „Lotnisko jest ważnym węzłem komunikacyjnym dla dostaw zachodniej broni do Ukrainy. Również w kwietniu dwie baterie systemu Patriot z zapasów Bundeswehry trafiły na Słowację” – czytamy.

Jednak stacjonowanie Patriotów przy granicy, aby zapobiec takim wypadkom jak w Przewodowie, budzi jeszcze pewne wątpliwości – pisze niemiecki magazyn. Na przykład jak zachować się w sytuacji, gdy rakiety musiałyby być zestrzelone jeszcze nad ukraińskim terytorium?

„Jest to raczej mało prawdopodobne, ale nie można tego wykluczyć. W takim przypadku rakiety przechwytujące z Patriotów musiałyby wystrzelić swoją niszczącą amunicję w ukraińskiej przestrzeni powietrznej” – pisze „Der Spiegel” i ocenia, że NATO tym samym brałoby aktywnie udział w konflikcie z Rosją, co mogłoby zmienić naturę zaangażowania Sojuszu Północnoatlantyckiego w wojnie.

Żaden system nie obroni całego terytorium

Jednocześnie „Der Spiegel” zauważa, że „system, który niezawodnie odpiera wszystkie ataki, jeszcze nie istnieje. Dlatego zapewne w przyszłości przy wielu atakach z powietrza, które następują jednocześnie, będziemy słyszeć o takich wybuchachjak ten w Polsce”.

Autor przypomina, że Patrioty znajdują się w wyposażeniu Bundeswehry od 1989 roku. Produkowane przez amerykańskie firmy Raytheon i Lockheed „uchodzą za jedne z najlepszych na świecie”. Sterowane pociski rakietowe systemu Patriot mogą być wykorzystywane do zestrzeliwania samolotów, rakiet i pocisków manewrujących. Broń w użytku Bundeswehry może kierować jednocześnie pięcioma pociskami PAC-3, które lecą z prędkością 6 tys. km/h, podczas gdy radar może obserwować do 50 celów.