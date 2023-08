Niemieckie przedszkola. Dramatyczny brak miejsc

Dziesięć lat po wprowadzeniu w Niemczech prawa do miejsca w przedszkolu od ukończenia pierwszego roku życia, brakuje setek tysięcy miejsc.

Jak poinformował we wtorek (01.08.2023) Niemiecki Instytut Gospodarki (IW) z Kolonii, jeszcze bardziej powiększyła się luka w zakresie opieki przedszkolnej. „Podczas gdy w 2014 roku brakowało około 187 000 miejsc, w ubiegłym roku było ich prawie 266 000” – poinformował IW.

Ostatnio luka ta nieco zmalała, ale głównie dlatego, że w Niemczech jest mniej dzieci w wieku przedszkolnym. Jednak według IW luka ta prawdopodobnie znowu wzrośnie w bieżącym 2023 roku. Przyczną tego jest napływ ponad miliona ukraińskich uchodźców, w tym wielu dzieci. To prowadzi nie tylko do rosnącego zapotrzebowania na miejsca w przedszkolach, ale także na wykwalifikowaną kadrę, która potrafi nawiązać kontakt językowy z dziećmi i rodzicami.

Instytut wskazuje na wspólny cel rządu, landów i gmin, jakim jest zapewnienie odpowiedniej oferty dla dzieci poniżej trzech lat: „Chodzi więc nie tylko o odpowiednią liczbę miejsc opieki, ale także o wysokiej jakości opiekę”.

Niedobór personelu

W skali kraju brakuje ponad 21 000 wychowawców. Oprócz rozbudowy miejsc opieki, niedobór wykwalifikowanej kadry jest największym wyzwaniem. Aktualne dane z Centrum Kompetencji Zapewnienia Fachowej Kadry Pracowniczej (Kofa), które jest częścią IW, pokazują, że pod koniec czerwca w całym kraju nie udało się obsadzić ponad 21 000 ogłoszonych stanowisk dla wychowawców.

„Gdy roczniki powojennego wyżu demograficznego tzw. baby boomers wkrótce przejdą na emeryturę, niedobór personelu powinien się jeszcze bardziej pogłębić” – podało Centrum. Jak podkreśliło, aby uczynić ten zawód bardziej atrakcyjnym, należy wspierać płatne szkolenia. Ponadto, IW zażądało wzmocnienia zdolności szkół specjalistycznych dla wychowawców.

Mniej dzieci migrantów

Tymczasem, jak wynika z opublikowanych we wtorek badań Rady Ekspertów ds. Integracji i Migracji, rodziny z tłem migracyjnym znacznie rzadziej korzystają z miejsca w przedszkolu niż inne rodziny. Dotyczy to zarówno dzieci poniżej trzech lat, jak i dzieci w wieku od trzech lat do rozpoczęcia szkoły. Według badania w roku 2020 z miejsca w przedszkolu korzystało około 43 procent dzieci poniżej trzech lat bez tła migracyjnego i tylko 21 procent dzieci z tłem migracyjnym. Różnicę można zauważyć także w przypadku starszych dzieci. Okazuje się, że wskaźnik opieki dla dzieci bez tła migracyjnego wynosi niemal 100 procent, podczas gdy dla dzieci z tłem migracyjnym wynosi 81 procent.

W Niemczech od 1 sierpnia 2013 roku dzieci po ukończeniu pierwszego roku życia mają prawo do miejsca w przedszkolu.

(AFP/KNA/jar)

