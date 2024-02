Niemieckie „nie“ dla Taurusów. Scholz tłumaczy dlaczego

Kanclerz Niemiec stawia jasno sprawę dostaw do Ukrainy niemieckich pocisków manewrujących typu Taurus. Olaf Scholz powiedział, że w tym momencie Niemcy nie udostępnią Kijowowi tego uzbrojenia.

Szef niemieckiego rządu tłumaczy to ryzykiem wplątania Niemiec w wojnę z Rosją. – Niemieccy żołnierze w żaden sposób nie mogą być powiązani z celami, które ten system (broni) może dosięgnąć – powiedział agencji prasowej DPA. Zdaniem Scholza użycie taurusów przez Ukrainę oznaczałoby konieczność wysłania do tego kraju niemieckiego personelu.

Dlatego w najbliższym czasie dostawa taurusów nie będzie brana pod uwagę. – Potrzebujemy tu jasności. Dziwię się, że niektórych w ogóle to nie rusza, że w ogóle o tym nie myślą, czy w pewnym stopniu może dojść do udziału w wojnie poprzez to, co robimy – dodał.

Zirytowany kanclerz

Niemiecki kanclerz zaznaczył, że pocisku typu Taurus, o które prosi Ukraina, to broń o bardzo dalekim zasięgu. Scholz podkreślił też, że Niemcy nie są w stanie zapewnić Ukrainie tak dokładnego naprowadzania na cele, jak robią to Brytyjczycy czy Francuzi. – Wie to każdy, kto zajmował się tym systemem – powiedział.

Scholz stwierdził, że jest zdziwiony, że ciągle pojawiają się pytania w tej sprawie. Jest też bardzo zirytowany brakiem równowagi w dyskusji o taurusach i innych rodzajach uzbrojenia. Jak mówił, to czego brakuje Ukraine to amunicja, we wszystkich możliwych odsłonach, a nie, w decydującym stopniu, taurusy.

Niemiecki kanclerz odniósł się także do zarzutów, że Niemcy są w tej sprawie niezdecydowane. – Całkiem dużo ludzi włącza wieczorem telewizor i ma nadzieję, że kanclerz utrzymał nerwy na wodzy – ocenił Scholz.

Niebezpieczne Taurusy

Pociski typu Taurus to jeden z najnowocześniejszych rodzajów uzbrojenia będących na wyposażeniu niemieckich sił zbrojnych. Pociski są w stanie zlokalizować i zniszczyć cele z dużych odległości i dużych wysokości, na przykład bunkry.

Scholz już w październiku zdecydował, że Niemcy nie przekażą zaatakowanej przez Rosję Ukrainie tej broni. Tłumaczono to obawami, że taurusy, mające zasięg nawet 500 kilometrów, mogłyby zostać wykorzystane do ataków na terytorium Rosji.

