Niemieckie firmy i marki apelują „Zaszczep się!”

Firma sprzedaży wysyłkowej Otto reklamuje: „Szczepienie… jest według mnie dobre”. Nespresso pyta: „Szczepienie. A co?”, a producent słodyczy Katjes cieszy się: „Szczepienie, je, je, je”. Ponad 150 znanych niemieckich firm i marek rozpoczęło zakrojoną na szeroką skalę kampanię w mediach społecznościowych, w której zachęcają do szczepień.

W kampanii uczestniczą słynne niemieckie marki, m.in.: BMW, Mercedes-Benz, Edeka, Lidl, Henkel, Sparkasse i Volksbanken, ale także amerykański Burger King i McDonald's.

Slogany, które zostają w pamięci

Aby przekonać ludzi do szczepień, wiele koncernów używa swoich znanych sloganów reklamowych w zmodyfikowanej formie. Na przykład Lidl, który na co dzień reklamuje się w Niemczech hasłem „Lidl opłaca się”, w kampanii szczepionkowej głosi: „Opłaca się szczepić”, Edeka, zamiast „Kochamy produkty spożywcze”, reklamuje teraz: „Kochamy szczepienia”. Persil z kolei przekonuje: "Szczepienie: wiesz co masz”.

– Pomysł jest dobry. Kampania dociera do ludzi bardziej niż wszystkie medyczne informacje o wskaźnikach szczepień i skuteczności szczepień przypominających – mówi Martin Fassnacht, ekspert ds. marketingu ze szkoły biznesu WHU w Duesseldorfie. Jego zdaniem państwo wykonało kiepską robotę w zakresie informowania o pandemii. – Fakt, że teraz tak wiele znanych firm i marek zajmuje stanowisko i reklamuje szczepienia, może coś wskórać. Takie slogany zapadają w pamięci – dodaje.

Pochwały i bojkot

W mediach społecznościowych reakcje były podzielone. Oprócz wielu pochwał pojawiają się również zapowiedzi ze strony antyszczepionkowców, że będą bojkotowań firmy uczestniczące w kampanii.

Kampania została opracowana przez berlińską agencję reklamową Antoni. – Marki mają wpływ i zasięg. Dlaczego więc nie wykorzystać obu do przesłania, że szczepienia są dla nas wszystkich najlepszym sposobem na wyjście z pandemii – tak pomysł kampanii opisuje Sven Doerrenbaecher, partner agencji Antoni. Partnerem medialnym akcji reklamowej jest z kolei tabloid „Bild” – największy dziennik w Niemczech.

Akcje szczepień przed sklepami

Hasłem przewodnim kampanii jest slogan używany również przez niemiecki rząd: „RazemPrzeciwkoKoronawirusowi”. Pod tym hasztagiem, ale z własnymi hasłami reklamowymi firmy włączają się do kampanii w mediach społecznościowych, promując szczepienia. Inicjatywę firm uruchomiono w ciągu zaledwie kilku dni – podali organizatorzy.

Już wcześniej niemiecki handel detaliczny rozpoczął kampanię szczepień pod hasłem „Życie zamiast lockdownu. Zaszczep się”. Według danych Niemieckiego Stowarzyszenia Handlu Detalicznego (HDE) na parkingach przed sklepami lub w centrach handlowych podano ponad 250 tys. dawek szczepionki. Również w ostatni weekend odbyły się w wielu centrach handlowych w Niemczech akcje szczepień.

(DPA/dom)