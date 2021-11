Niemiecki TK: obostrzenia pandemiczne zgodne z konstytucją

Rząd RFN nie złamał prawa wprowadzając w czasie trzeciej fali pandemii koronawirusa wiosną 2021 roku godziny policyjne – orzekł we wtorek (30.11.2021) niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny. Według sędziów w Karlsruhe obostrzenia te ingerowały w niektóre prawa podstawowe obywateli, ale „wobec skrajnie groźnej sytuacji pandemicznej” były zgodne z niemiecką Ustawą Zasadniczą.

W odrębnym orzeczeniu Trybunał odrzucił także skargi uczniów i ich rodziców, podważające decyzje o zamykaniu szkół w czasie zaostrzenia pandemii wiosną tego roku.

Restrykcje te obowiązywały w Niemczech od kwietnia do czerwca 2021 roku. Były częścią tzw. hamulca bezpieczeństwa, czyli obowiązkowych działań, które – według przyjętej wówczas ustawy – władze musiały wprowadzać w sytuacji, gdy siedmiodniowy wskaźnik zapadalności na 100 tysięcy mieszkańców przekraczał 100. Ustawa została zaskarżona przez przeciwników obostrzeń pandemicznych. Już w maju Trybunał Konstytucyjny odrzucił ich wnioski o tymczasowe zawieszenie przepisów, a we wtorek wydał ostateczne orzeczenie. W Karlsruhe na rozpatrzenie czeka jednak jeszcze około 100 skarg na inne obostrzenia, jak ograniczenia dla handlu detalicznego czy hoteli.

Ostrzegawczy bilboard w Kolonii z informacją o godzinie policyjnej wiosną 2021 roku

Apele o nowy „hamulec bezpieczeństwa”

Na wtorkowy wyrok Trybunału czekano w napięciu, bo wobec dramatycznego przebiegu czwartej fali pandemii oraz pojawienia się nowego wariantu koronawirusa eksperci i część polityków coraz głośniej żąda ponownego zaciągnięcia hamulca bezpieczeństwa i wprowadzenia dalej idących obostrzeń w całym kraju. Wczesnym popołudniem urzędująca kanclerz Angela Merkel i jej przyszły następca Olaf Scholz mają rozpocząć telekonferencję z premierami krajów związkowych, by rozważyć możliwe działania.

Za nowymi ogólnoniemieckimi regulacjami w sprawie obostrzeń pandemicznych opowiedział się szef Urzędu Kanclerskiego Helge Braun. – Potrzebujemy teraz hamulca bezpieczeństwa, który będzie działać w całym kraju według jednolitych i zrozumiałych dla ludzi reguł – ocenił Braun w rozmowie z agencją DPA. – Wyrok jasno pokazuje, że wiążące jednolite działania w czasie kryzysu pandemicznego są możliwe. I dodałbym, że w obecnej trudnej sytuacji są one także konieczne – dodał polityk CDU.

Czwarta fala pandemii szczególnie mocno uderzyła w południowe regiony Niemiec, gdzie zaczyna brakować miejsc w szpitalach dla chorych na COVID-19, wymagających intensywnej terapii. Już w zeszłym tygodniu przystosowane do transportu chorych samoloty Bundeswehry rozpoczęły ewakuację części pacjentów z Bawarii do innych regionów Niemiec.

Instytut Roberta Kocha podał we wtorek, że w ciągu minionej doby odnotowano w Niemczech 45 753 nowe przypadki koronawirusa oraz 388 zgony w związku z COVID-19. Siedmiodniowa zapadalność nieznacznie spadła – z 452,4 w poniedziałek do 452,2 we wtorek.

