Niemiecki rynek nieruchomości. Rekordowy poziom cen

Frankfurt, nazywany jest przez miejscowych Manhattanem, co jest ukłonem w stronę drapaczy chmur i położenia miasta nad rzeką Men. Choć to niemieckie centrum finansowe może odbiegać od Nowego Jorku pod względem życia nocnego, kultury i bankowości, to pobiło go na głowę w przypadku indeksu cen rynku nieruchomości z 2021 roku.Trzypokojowe mieszkanie na 47. piętrze, w wieżowcu zlokalizowanym w niczym niewyróżniającej się biurowej dzielnicy może kosztować tam 9 mln euro.

Niemiecki boom na rynku nieruchomości

Niemcy długo unikali posiadania nieruchomości, ale rosnące czynsze, niskie koszty pożyczek i w niektórych przypadkach opłaty za trzymanie pieniędzy w banku, przekonały prawie jednego na dwóch Niemców do zakupu domu lub mieszkania.

Wynikająca z tego gorączka na rynku nieruchomości sprawiła, że we Frankfurcie pojawiło się 18 nowych wieżowców. Szał budowlany powtórzył się w całych Niemczech, gdzie ceny osiągnęły rekordowy poziom, a koszt nieruchomości wzrósł o około 50 proc. od połowy 2016 roku.

Frankfurt, zajmując pierwsze miejsce, pokonał Hong Kong, Toronto i Nowy Jork w globalnym rankingu bańki na rynku nieruchomości z 2021, publikowanym przez UBS (UBS Global Real Estate Bubble Index), a pobliskie Monachium znalazło się na czwartym miejscu.

Od połowy 2019 roku wzrost cen nieruchomości w Niemczech wyprzedził znaczną część reszty Europy, w tym Francję i Wielką Brytanię. W drugim kwartale 2021 roku ceny domów skoczyły o ponad 10 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, a jak wynika z opublikowanych tydzień temu danych Federalnego Urzędu Statystycznego w Wiesbaden, w trzecim kwartale tego roku ceny nieruchomości wzrosły średnio o 12 proc. w porównaniu z tym samym kwartałem w 2020 roku.

Inwestorzy nie widzą ryzyka bańki

Popyt podkreślają ruchy sektora finansowego. Niemiecki ubezpieczyciel i fundusz emerytalny Allianz, zapłacił w tym roku 1,4 mld euro za jeden z czterech nowych drapaczy chmur powstających we Frankfurcie.

Projekt, znany jako FOUR, obejmuje biura oraz dwupokojowe apartamenty w cenie około 3 mln euro. – Celujemy w okolice Frankfurtu – powiedzieli deweloperzy stojący za projektem. Miasto jest jednym z najbogatszych w Niemczech. – Popyt potwierdził, że było to właściwe podejście. Nie widzimy ryzyka bańki.

Podczas gdy zainteresowanie stale rosło,koronawirus jeszcze tylko wzmocnił inwestycje w nieruchomości, ponieważ tradycyjnie oszczędzający Niemcy mieli jeszcze więcej pieniędzy do odłożenia, a depozyty zostały uderzone przez ujemne stopy procentowe.

Mniej niż 42 proc. Niemców posiadało swój własny dom w 2006 roku, ale ta liczba wzrosła w czasie kryzysu finansowego do prawie 47 proc. w 2018 roku.

Według najnowszych danych niemieckiego Bundesbanku, korzystanie z kredytów na zakup nieruchomości nabrało tempa podczas pandemii. Suma kredytów mieszkaniowych osiągnęła 1,45 bln euro na koniec 2020 roku, około 6 proc. więcej niż rok wcześniej, a dane za ten rok pokazują, że zjawisko zapożyczania się nadal rośnie.

Ryzyko przegrzania rynku

Podczas gdy trwająca pandemia ogranicza imigrację i wzmacnia ochronę lokatorów, a starzejąca się populacja Niemiec kurczy się coraz szybciej, niektórzy obserwatorzy twierdzą, że zostały zasiane ziarna, które mogą doprowadzić do spadku cen nieruchomości.

Najdroższe miasta świata 1. Tel Awiw "Economist" porównał koszty życia w 173 miastach na całym świecie. Tegorocznym liderem jest izraelska nadmorska metropolia Tel Awiw. Problemy z łańcuchem dostaw i drakońskie obostrzenia pandemiczne, które ograniczyły produkcję i handel, przyczyniły się do gwałtownego wzrostu kosztów utrzymania.

Najdroższe miasta świata 2. Paryż W zeszłym roku stolica Francji była na czele rankingu, w tym roku jest "tylko" na drugim miejscu. Paryż od lat jest jednym z najdroższych miast na świecie, ale to nie powstrzymuje turystów przed odwiedzeniem tej metropolii. Jedną z absolutnych atrakcji jest Moulin Rouge w dzielnicy Montmartre.

Najdroższe miasta świata 2. Singapur Na równi z Paryżem w tym roku jest Singapur. To wyspiarskie i państwo-miasto w Azji Południowo-Wschodniej jest globalnym centrum finansowym. Oprócz bogactwa, milionowa metropolia znana jest również z drakońskiego prawa. Na przykład zabronione jest korzystanie z cudzego Wi-Fi. Za naruszenie tego przepisu grozi grzywna w wysokości do 10 tys. euro.

Najdroższe miasta świata 4. Zurych Chociaż koszty życia w Szwajcarii są ogólnie bardzo wysokie, Zurych nabiera szczególnej roli. Ze względu na silną imigrację w ostatnich latach, bardzo wzrosły czynsze i prawie nie ma wolnych mieszkań. Ceny są astronomiczne. Czynsz wynosi średnio ponad 25 euro za metr kwadratowy miesięcznie.

Najdroższe miasta świata 5. Hongkong Wysokie ceny mieszkań są również powodem, dla którego Hongkong jest tak wysoko w rankingu. Ten chiński Specjalny Region Administracyjny i była kolonia brytyjska jest uważany za jeden z najgęściej zaludnionych obszarów na świecie. Na wolnym rynku mieszkaniowym miesięczne czynsze w wysokości ok. 2000 euro za maleńki pokoik w jednym z licznych wieżowców nie należą do rzadkości.

Najdroższe miasta świata 6. Nowy Jork Nowy Jork jest nie tylko najdroższym miastem w USA, ale także zajmuje szóste miejsce na świecie. Rodowici nowojorczycy są tu rzadkim gatunkiem. Utrzymanie mieszkania na Manhattanie jest dużym wyzwaniem, nawet dla dobrze zarabiających międzynarodowych analityków finansowych. Ceny za mieszkanie w "Big Apple" (jak nazywany jest Nowy Jork) mogą sięgać dziesiątek milionów.

Najdroższe miasta świata 7. Genewa Krąży plotka, że w żadnym innym mieście normalna kanapka nie jest tak droga jak w Genewie. Ale co to mówi o ogólnym poziomie cen w danym kraju? Całkiem sporo, bo szwajcarskie miasto nad pięknym Jeziorem Genewskim, gdzie swoje siedziby ma wiele międzynarodowych organizacji, znalazło się w pierwszej dziesiątce rankingu. Swoją drogą, kanapka kosztuje średnio prawie 30 franków szwajcarskich...

Najdroższe miasta świata 8. Kopenhaga Życie w duńskiej metropolii ma swoją cenę. Koszt żywności, alkoholu i towarów konsumpcyjnych w tym kraju jest o około 40 procent wyższy niż średnia UE. Ale miasto cieszy się zainteresowaniem szczególnie wśród młodych studentów. Ponadto atrakcyjne położenie sprawia, że jest to idealny punkt wyjściowy dla połączeń promowych z innymi krajami skandynawskimi i resztą kontynentalnej Europy.

Najdroższe miasta świata 9. Los Angeles Miasto aniołów. Hollywood. Dom wielkich gwiazd. Niewiele rzeczy kojarzy się bardziej z luksusowym i drogim stylem życia niż megametropolia w amerykańskim stanie Kalifornia. Jako epicentrum wielomiliardowego przemysłu rozrywkowego miasto jest magnesem dla aspirujących aktorów, reżyserów i twórców z całego świata chcących zarobić duże pieniądze.

Najdroższe miasta świata 10. Osaka Obok stolicy Japonii - Tokio - to ponad milionowe miasto jest gospodarczym centrum Japonii. Osaka jest również popularnym celem turystycznym. Turyści muszą mieć dobrze wypełniony portfel, ponieważ koszty utrzymania mogą być bardzo wysokie, szczególnie koszty zakwaterowania. Ceny za metr kwadratowy są znacznie wyższe niż w pozostałych częściach tego i tak już drogiego wyspiarskiego państwa.



Bundesbank ostrzegł w listopadzie przed ryzykiem przegrzania rynku nieruchomości, twierdząc, że może on być przeszacowany nawet o 30 proc. – Potrzebujemy imigracji na poziomie około 220 tys. osób, aby utrzymać populację i popyt na nieruchomości na stabilnym poziomie. Ale imigracja ucierpiała z powodu koronawirusa – powiedział Jochen Moebert, ekonomista Deutsche Bank Research, dodając, że imigracja netto spadła z 400 tys. przed pandemią do 220 tys. w zeszłym roku. Moebert prognozuje, że to, w połączeniu z bardziej rygorystycznymi przepisami, aby domy były energooszczędne i kontrolą czynszów, oznacza, że na rynku nieruchomości może dojść do zwrotu w 2024 roku. – Dochodzimy do szczytu – powiedział.

Niebo nie jest granicą

Barbara Steenbergen z Międzynarodowego Związku Lokatorów powiedziała, że pandemia zaostrzyła kontrolę nad europejskimi inwestorami, ograniczając zagranicznym nabywcom możliwość kupowania zwykłych domów w Amsterdamie i innych miejscach. – Rynki dla inwestorów stają się bardziej regulowane w całej Europie – powiedziała.

We Frankfurcie pojawiły się pierwsze oznaki zwrotu. Zarzucono plany budowy designerskiego apartamentowca marki Porsche. Lokalni urzędnicy zgadzają się, że szczyt został już osiągnięty. – Niebo nie jest granicą dla cen nieruchomości – powiedział rzecznik frankfurckiego wydziału planowania. – Mamy wystarczająco dużo innych luksusowych apartamentowców.

(RTR/brom)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>