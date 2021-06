Niemiecki ekspert ostrzega przed rozgrywkami EURO 2020 w Londynie

W związku z rosnącą liczbą zakażeń na Wyspach mecze piłkarskie z udziałem widzów są nieuzasadnione, powiedział grupie medialnej RTL/ntv ekspert SPD ds. zdrowia Karl Lauterbach. – Wariant Delta jest zbyt niebezpieczny i trzeba by było przenieść rozgrywki do innego kraju – stwierdził socjaldemokrata. Jednocześnie wypowiedział się przeciwko włączeniu Monachium jako ewentualnej alternatywy. Jest on zdania, że „Byłoby niefortunnie zgłaszać propozycje, które faworyzują własny stadion i własnych kibiców. Nie bylibyśmy wiarygodni, gdybyśmy zasugerowali Anglii, że rozgrywki powinny odbyć się u nas”.

Merkel „nieco sceptyczna”

Także kanclerz Angela Merkel wezwała do zachowania szczególnej ostrożności podczas turnieju. – To miłe, że teraz na przykład w Monachium znów może być 14 tysięcy kibiców. Ale kiedy widzę całkowicie zapełnione stadiony w innych krajach europejskich, mam pewne wątpliwości, czy jest to właściwa odpowiedź na obecną sytuację – stwierdziła kanclerz.

Z powodu wariantu Delta podróż do Londynu odradzał niemieckim kibicom szef Urzędu Kanclerskiego Helge Braun, mówiąc sieci redakcji RND, że „nie należy podróżować do regionów zagrożonych wirusem”. W Wielkiej Brytanii wariant Delta rozprzestrzenia się i pomimo wysokich wskaźników szczepień znacznie zwiększa liczbę nowych zakażeń.

Tymczasem jak poinformował dziennik „Times”, UEFA domaga się odstępstw od surowych zasad pandemicznych dla gości VIP i jest w trakcie negocjacji z gospodarzami.

„Jest plan awaryjny”

Poruszenie wywołały też ostatnio doniesienia o ewentualnym przeniesieniu półfinałów i finału EURO 2020 z Londynu do Budapesztu. UEFA z rezerwą odniosła się do tego, zastrzegając: „Zawsze jest plan awaryjny, ale jesteśmy pewni, że tydzień finałowy będzie gościł w Londynie”.

W przyszłym tygodniu (26 i 29 czerwca) na stadionie Wembley zaplanowano dwa mecze rundy 16. 6 i 7 lipca mają się odbyć oba półfinały, a 11 lipca finał.

