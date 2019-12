Niemiecka prasa: Spekulanci tylko uśmiechają się pod nosem

Zdaniem monachijskiego dziennika „Süddeutsche Zeitung" podatek od transakcji finansowych nie jest sprawiedliwym rozwiązaniem:

„Kiedy miały być ratowane banki, Angela Merkel stawiała na narodowe rozwiązania. Kiedy chodzi o to, by banki poskromić, ma to rzekomo funkcjonować tylko w europejskich ramach. Merkel i przede wszystkim były minister finansów Wolfgang Schäuble tak długo lawirowali, aż podatek od transakcji finansowych popadł w zapomnienie. Ale dlaczego socjaldemokrata Scholz, którego wielka SPD ukarała za jego politykę małych kompromisów nie dopuszczając go na czoło partii, wyciąga teraz z rękawa taką niską kartę? Środek społeczeństwa, które kupująć akcje chce sobie zapewnić spokój na stare lata, ma płacić podatek, z którego ma być finansowane życie ubogich emerytów – emerytura podstawowa. Ale spekulantów się oszczędza. Nie jest to sprawiedliwe”.

„Nordwest-Zeitung" z Oldenburga konstatuje:

„Ten podatek jest zamachem na tych wszystkich, którzy chcą przejąć odpowiedzialność za zabezpieczenie się na starość i nie zdają się na zrujnowaną państwową emeryturę. Są to ludzie, którzy zachowują się właśnie tak, jak latami domagało się od nich państwo. Teraz muszą krwawić na rzecz świadczonego przez Groko (rząd wielkiej koalicji – red.) dobrodziejstwa o nazwie «emerytura podstawowa». Rząd wysyła fatalny sygnał: w Niemczech roku 2019 dokonania liczą się coraz mniej – kto coś z siebie daje, jest interesujący dla państwa najwyżej jako obiekt finansowego upuszczenia krwi. A przy tym państwo pływa w pieniądzach. Także w 2019 będzie miliardowa nadwyżka budżetowa. I nie. Niemcy nie są socjalną pustynią. Kto tak uważa w obliczu 150 mld euro – 41 procent budżetu – przeznaczonych na potrzeby pracy i spraw socjalnych, ocenia rzeczywistość w fatalnie błędny sposób”.

Także gazeta z Akwizgranu „Aachener Nachrichten“ nie dostrzega pozytywów w pomyśle ministra finansów:

„Propozycja Scholza jest kompromisem. Ale po dziesięcioletniej dyskusji w UE tak się skurczyła, że spekulanci tylko uśmiechają się pod nosem. Tym samym pomysł skutecznego podatku od transakcji finansowych wydaje się chwilowo pogrzebany. Została zaprzepaszczona historyczna szansa. Giełdowi spekulanci dalej mogą się wyszaleć”.

W tym samym tonie komentuje „Kölner Stadt-Anzeiger":

„Planowana teraz konstrukcja wręcz zachęca profesjonalnych graczy giełdowych do uników. Będą się teraz koncentrowali na wszystkich tych ryzykownych produktach na rynkach finansowych, których FTT (podatek od transakcji finansowych – red.) nie obejmuje. I będą się zwracali w kierunku państw, które nie pobierają tego podatku – z wiadomych powodów nie robi tego sąsiedni Luksemburg”.