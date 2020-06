Niemiecka prasa: „Słomiany zapał może wzniecić pożar”

„Straubinger Tageblatt/Landshuter Zeitung” pisze, że niezależnie od tego, jak dobrze zadbało się o inwestycje na przyszłość, dotkliwie brakuje środków, aby szybko ożywić konsumpcję. Dziennik tłumaczy, że wśród ekspertów panuje daleko idąca zgoda co to tego, że „te kilka procent obniżenia VAT-u i bonus na dzieci nie będą takim napędem, jaki byłby konieczny, aby koniunktura znowu zaskoczyła”.

Według „Mitteldeutsche Zeitung” „ciułanie nie jest alternatywą”, aby przeciwdziałać kryzysowi. Zdaniem gazety z Halle takie działanie uruchomiłoby „spiralę odwrotną”, która doprowadziłaby do recesji i nie tylko zrujnowała gospodarkę, ale i państwo socjalne. „Każde euro, które teraz wydaje państwo, jest dobrze zainwestowanym pieniądzem. Gospodarka i konsument znów mogą zaufać. Polityka zrobiła swoje”. Dziennik konkluduje, że teraz wszystko zależy od każdego z osobna; „od tego, żeby swoim zachowaniem pomóc w tym, by pandemia pozostawała pod kontrolą”.

Federalny minister gospodarki Peter Altmaier (CDU) podczas posiedzenia parlamentu dotyczącego obniżenia VAT-u, 29.06.2020

„Reutlinger General-Anzeiger” ocenia, że jeśli odjąć słowa wicekanclerz Niemiec Olafa Scholza i federalnego ministra gospodarki Petera Altmaiera to „pakiet koniunkturalny skurczy się do swoich prawdziwych rozmiarów” i „pakiet mocy” okaże się „pakietem pomocy”. Według dziennika będzie on w stanie amortyzować jedynie „najpoważniejsze ciosy”. Ponadto, jak zaznacza gazeta, jest to również znak dla rodzin, którym chce się udzielić pomocy. To jednak, w ocenie „Reutlinger General-Anzeiger”, nie wystarczy, by „trwale polepszyć nastroje zakupowe”. Powrócą one, zdaniem gazety, wtedy, gdy ludzie bez masek na twarzach będą przechadzać się po sklepach. „A to z kolei stanie się dopiero wtedy, gdy pojawi się lek na koronawirusa albo szczepionka”. Dziennik pointuje, że na to „rząd ma umiarkowany wpływ” i dlatego na razie stawia na „słowną akrobatykę”.

„Maerkische Oderzeitung” cytuje szefa Instytutu Ifo Clemensa Fuesta, który powiedział, że „obniżenie VAT-u w drugiej połowie roku przyniesie przyspieszenie wzrostu gospodarczego o 0,2 punktów procentowych”. Jak pisze dziennik może to być „nieco więcej lub nieco mniej”, bo takie wyliczenia zależą od różnych założeń. Gazeta podkreśla, że nie uwzględniają one „psychologicznego oddziaływania” na konsumentów. „Ich nastrój zakupowy ma zostać poprawiony. Nikt raczej nie kupi więcej jogurtów albo proszku do prania tylko dlatego, że są o kilka centów tańsze”. Inaczej jest w przypadku większych rzeczy, takich jak meble czy samochody i dlatego gazeta szacuje, że dyskusja ta mija się z celem i jest tylko „słomianym zapałem”, ale ten „również może pomóc we wznieceniu pożaru”. Dziennik zaznacza, że obniżenie VAT-u jest częścią wielkiego pakietu koniunkturalnego, z którego profitują rodzice i firmy. Szacuje, że razem pozwoli to wskórać więcej, niż gdyby brać pod uwagę pojedyncze działania.

