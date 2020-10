Niemiecka prasa: Polki zasługują na solidarność

„Prawicowo-konserwatywny rząd zlekceważył wściekłość swoich rodaków. Kilkaset tysięcy osób wyszło na ulicę w proteście przeciwko zaostrzeniu prawa o aborcji. Polski strongman - Jarosław Kaczyński znalazł się w tarapatach” – pisze Jan Puhl w najnowszym wydaniu „Spiegla”.

Niemiecki dziennikarz zwraca uwagę, że do protestów dochodzi nawet w miastach będących dotychczas „matecznikiem konserwatystów”, takich jak Kraśnik, który w zeszłym roku wydał oświadczenie przeciwko LGBT, a ostatnio uchwalił rezolucję przeciwko sieci telekomunikacyjnej 5G. „Przeciwko rządowi buntują się nie tylko liberalne metropolie, lecz także wschodniopolskie bastiony PiS” – podkreśla Puhl.

Wygląda na to, że szef PiS Jarosław Kaczyński stracił polityczny instynkt – demonstranci oblegają jego dom, codziennie w dużych i małych miastach odbywają się protesty – czytamy w „Spieglu”.

Demonstrowanego na ulicach gniewu Polaków nie da się wytłumaczyć tylko sytuacją kobiet. Jarosław Kaczyński zademonstrował, jak zamierza posługiwać się swoją władzą. PiS jest gotów do decydowania o światopoglądowych fundamentalnych sprawach w sposób autorytarny, bez społecznych debat i decyzji parlamentu” – uważa autor.

Zdaniem „Spiegla” PiS-owi będzie bardzo trudno uspokoić nastroje. Sprzeciw słychać nawet w jego własnych szeregach, gdzie mówi się, że nie wolno zmuszać kobiet do heroizmu.

„Die Welt”: Solidarność z Polkami

Alan Posener pisze, w „Die Welt”. że Polki zasłużyły „oczywiście” na identyczną solidarność, jak wszyscy uchodźcy, którzy szukają schronienia w Niemczech.

„Niemieccy dentyści praktykują na Węgrzech, niemieckie domy opieki nad ludźmi niedołężnymi otwierane są w Polsce. A kto zaopiekuje się Polkami, które noszą niechcianą ciążę, a ich ojczyzna odmawia im prawa do aborcji?

Niemieccy lekarze powinni pomóc – oferując bezpłatnie i bez biurokratycznych problemów aborcje zgodnie z prawem niemieckim – uważa komentator. Niemiecki minister zdrowia Jens Spahn powinien się tym zająć, jak tylko wróci z kwarantanny.

Posener zastrzega, że nie powinno się karać Polski czy Węgier ograniczając tym krajom środki z budżetu UE. „Jarosław Kaczyński i jego PiS tylko czekają na to, by postawić Unię do antypolskiego kąta i napiętnować europejskie wartości, takie jak indywidualizm, laicyzm i feminizm, jako antynarodowe” – czytamy w „Die Welt”.

Skreślenie unijnych środków nie pomoże Polkom – pisze Posener. Unijny budżet nie powinien być używany jako instrument w wojnie kultur.

Protesty w Polsce

„Sueddeutsche Zeitung”: Kobiety, rolnicy, kierowcy ciężarówek

Florian Hassel zaznacza, że skala obecnych demonstracji jest największa od przejęcia władzy przez PiS w 2015 roku. Zwraca uwagę na postulaty protestujących, którzy domagają się nie tylko liberalizacji prawa do aborcji, ale wręcz dymisji rządu i prezes Trybunału Konstytucyjnego. Wsparcia udzielili kobietom rolnicy i kierowcy ciężarówek.

Hassel zwraca uwagę, że premier Mateusz Morawiecki i prezydent Andrzej Duda wykazują większą wstrzemięźliwość niż prezes PiS Jarosław Kaczyński. Duda, pisze korespondent „SZ”, zapowiedział projekt ustawy, która ma umożliwić „pod pewnymi warunkami” terminację ciąży.

„Frankfurter Allgemeine Zeitung”: Działaczki: to rewolucja pokoleniowa

Protesty przeciwko zaostrzeniu prawa do aborcji nie kończą się. Kobiety znajdujące się na czele protestu mają jasno wyznaczone cele – powstanie „prawdziwego Trybunału Konstytucyjnego”, zwiększenie funduszy na ochronę zdrowia, prawo do legalnego przerywania ciąży, rozdział Kościoła od państwa i dymisję rządu – pisze Gerhard Gnauck. Przywódczynie ruchu planują powołanie, wzorem opozycji białoruskiej, rady konsultacyjnej. Zdaniem działaczek odpowiedzialność za całe zło w Polsce ponosi Jarosław Kaczyński.

Gnauck cytuje jedną z działaczek, mówiącą, że jesteśmy świadkami „wielkich wydarzeń” - „To rewolucja pokoleniowa”.

Jacek Lepiarz