Niemiecka prasa o pakcie migracyjnym: „Uderzenie teorii spiskowych”

Opiniotwórczy dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung” pisze: „W pakcie migracyjnym ONZ nie można doszukać się prawa do migracji, a nadal zgodne z prawem jest odsyłanie nielegalnych migrantów z powrotem do krajów pochodzenia. Strach i obawy, które zostały rozniecone w Niemczech są w takim samym stopniu nieuzasadnione, jak błędne nadzieje w krajach pochodzenia”.

Dziennik „Frankfurter Rundschau” konstatuje: „Nie ma dzisiaj wielu powodów do radości, kiedy dojdzie do szczytu migracyjnego ONZ w Marakeszu, by podpisać pakt migracyjny. Organizatorzy celowo wyznaczyli to spotkanie w Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, by podkreślić w ten sposób, że w pakcie nie chodzi o coś, z czego można byzrezygnować, lecz chodzi o elementarne prawo każdego człowieka (także każdego migranta) do bezpiecznego i godnego życia”.

Regionalny dziennik „Neue Osnabrücker Zeitung" zastanawia się: „Jak mogło do tego dojść, że prawicowe teorie spiskowe nt. paktu migracyjnego ONZ uderzyły z taką siłą? Problem polega przede wszystkim na niedostatecznej promocji. Dyplomaci negocjowali otwarcie przez 18 miesięcy. Porozumieli się na 32 stronach, które obok dyplomatycznych frazesów zawierają także całkiem praktyczne reguły. Potem jednak ONZ i kraje biorące udział w obradach, albo nie mogły, albo nie chciały w rozsądny sposób wytłumaczyć tego paktu opinii publicznej. To pierwsze byłoby tylko przykre, to drugie jednak byłoby porażką polityczną, gdyż powodem do niechcenia może być wyłącznie strach przed debatą”.

W podobnym tonie pisze komentator dziennika „Rheinpfalz” z Ludwigshafen: „Prawa człowieka, znajdują się aktualnie pod presją, pod jaką już dawno nie były. Rośnie liczba despotów i autokratów podobnie jak liczba państw chaosu, w których watażkowie i grupy terrorystyczne dyktują własne prawa. (..) Jednocześnie prawa człowieka tracą swoje tradycyjne państwa-gwarantów i ich zasoby finansowe. USA chcą skreślić w 2019 r. dotacje na programy Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka. Prawa człowieka nie są ani zachodnie, ani chrześcijańskie. Każdy na tej Ziemi otrzymuje je z racji narodzin. Dlatego są czymś więcej niż prawa obywatelskie. I są niezbywalne. Idea praw człowieka posiada jeszcze wielką siłę oddziaływania. To jest po prostu najlepszy ideał, jaki ludzkość kiedykolwiek wymyśliła”.